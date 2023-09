Net recul des permis de bâtir

Moins de 20.000 permis de bâtir ont été délivrés en Flandre au 1er semestre. Une baisse de 15% a aussi été constatée en Wallonie.

Au cours des six premiers mois de l’année, 18.931 permis ont été accordés en Flandre pour la construction de nouvelles habitations (maisons unifamiliales et appartements). C’est la première fois en six ans que le cap des 20.000 permis n’est pas atteint sur six mois au nord du pays, ressort-il de chiffres de Statbel. Par rapport au premier semestre 2022, la baisse du nombre de permis de bâtir est de près de 15% en Flandre.

Le recul est le même en Wallonie, où à peine 3.290 permis de bâtir ont été délivrés au premier semestre, contre 3.773 lors des six premiers mois de 2022. Avec la hausse des taux d’intérêts, des prix des matériaux toujours élevés et la raréfaction des terrains à bâtir dans certaines régions, il n’est guère étonnant que le secteur de la brique se porte moins bien.