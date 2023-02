Natura Mater: sourceur de matériaux durables

Construire ou rénover durablement n’est pas forcément plus cher ni plus compliqué… pour autant que l’on soit bien renseigné sur ce qui existe sur le marché! C’est là qu’entre en jeu Natura Mater.

Il était une fois un architecte et entrepreneur général à la tête d’une boîte de 80 personnes. Ecolo dans l’âme, il souhaitait rénover durablement une maison fraîchement acquise. A priori, rien de compliqué pour un professionnel du secteur de la construction. Sauf que très vite, il se rend compte qu’il est difficile de trouver une info pertinente et cohérente… même pour un pro!

C’est ainsi qu’en 2020, Jeremy Boomer s’entoure de quatre comparses pour mener de nouvelles activités au sein de Natura Mater. La mission de la société? “Passer de la niche à la norme, c’est-à-dire faciliter l’usage des matériaux durables pour en faire de nouveaux standards de construction, explique Camille Mommer, associée de la première heure. C’est en changeant les habitudes, matériau par matériau, bâtiment par bâtiment, que l’on crée de nouveaux réflexes chez les professionnels, ce qui va nous mener vers des bâtiments de plus en plus vertueux.”

De 100 m2 à 20.000 m2

Natura Mater propose une approche B to B et s’adresse tant aux petits entrepreneurs qu’aux grands bureaux d’architectes (Altiplan, Archi2000) ou développeurs tels qu’Aldi Real Estate, Galika ou Cores Development. Si l’équipe accompagne un particulier, elle le fera par le truchement de son architecte ou de son entrepreneur. “Notre panel de clients est assez large, indique Camille Mommer. Nous suivons tant des projets d’une centaine de m2 quand il s’agit d’une maison individuelle que des chantiers allant jusque 20.000 m2.”

Concrètement, Natura Mater assure une veille des nouveautés et de tout ce qui existe en matériaux durables en Europe. Son modèle business repose, d’une part, sur une offre de consultance (les forfaits sont fonction de la superficie du projet) et, d’autre part, sur un système de centrale d’achat (Natura Mater s’octroie une marge).

“Il s’agit d’accompagner les professionnels dans leur formation aux matériaux, leur montrer ce qui existe, ce qui est pertinent pour tel ou tel projet, précise la cofondatrice. Nous les aidons également à trouver ces matériaux en assurant le sourcing, c’est-à-dire en proposant une centrale d’achat de type circuit court, de l’usine au chantier, car ce sont des éléments qui, habituellement, ne se trouvent pas encore chez les fournisseurs traditionnels.”

« L’idée serait de créer des bases dans d’autres villes que Bruxelles et de travailler avec des professionnels de terrain locaux. »

Avec toujours l’idée de se fournir au plus près. “Pour un isolant, on peut rester en Belgique, voire pousser jusqu’en Allemagne. A priori, il y a moyen de répondre aux besoins dans un rayon de 250 km autour de Bruxelles. Mais pour certains matériaux ultra-spécifiques, on est parfois obligés d’aller voir un peu plus loin.”

Natura Mater travaille actuellement sur la Belgique, avec une ambition clairement européenne. “Nous réfléchissons à un plan de croissance, confie encore Camille Mommer. Des clients belges nous emmènent de temps en temps sur des chantiers en France ou au Luxembourg. Il y a encore beaucoup d’humain dans l’immobilier. L’idée serait de créer des bases dans d’autres villes que Bruxelles et de travailler avec des professionnels de terrain locaux.”