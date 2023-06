MG Real Estate construit son premier entrepôt français

MG Real Estate, promoteur belge spécialisé dans l’immobilier logistique, démarre son premier projet sur le sol français. Il débute les travaux de construction d’un entrepôt de 96.000 m2, dans le nord, à Calais.

La nouvelle plateforme multimodale de quelque 96 000 m², sur un sol de 210.000 m2, pourra accueillir jusqu’à 16 moyennes et grandes entreprises. Chacune disposera d’une surface de livraison minimale de 6 000 m². Livraison prévue en 2024.

MG Park Calais se situe à proximité d’autres géants de la logistique tels qu’Amazon, DFDS et XPO. La situation géographique est idéale : une connexion directe vers le Royaume-Uni, le port de Calais à un jet de pierre, un accès direct aux principales autoroutes du nord de la France et, last but not least, la proximité du terminal ferroviaire VIIA Connect. Ce dernier permettra de transporter des semi-remorques entre le continent et le Royaume-Uni. Mais également vers l’Italie, la Suisse ou la péninsule ibérique.

La connexion au terminal ferroviaire VIIA Connect est un atout supplémentaire. © DR

Actif en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark, MG Real Estate investit le marché français et entend bien poursuivre son développement dans l’Hexagone. « Avec un premier projet en France, nous franchissons une belle étape pour renforcer nos ambitions de croissance à l’international, déclare Ignace De Paepe, le CEO de l’entreprise. A terme, MG Real Estate poursuivra sa croissance en France, du nord au sud. »

Durable, évidemment

Le bâtiment de Calais sera certifié BREEAM, un label de qualité reconnu pour les immeubles durables à empreinte environnementale minimale. Des panneaux solaires sont prévus sur les toits et des pompes à chaleur moduleront la température dans le bâtiment. Au programme également : des plantations pour donner un caractère vert à l’ensemble et un maximum d’efforts sera assuré pour la protection des eaux.