Les quartiers bruxellois où les prix s’envolent

Certains quartiers bruxellois ont connu d’importantes hausses de prix ces dernières années. Des augmentations de près de 15% sont à relever à Evere, Anderlecht et Schaerbeek. Des éléments qui permettent de préciser encore davantage la localisation de ses investissements.

Le marché immobilier retrouve des couleurs à Bruxelles. Le nombre de transactions sur les 10 premiers mois de l’année est dans la lignée de l’an dernier (- 1,7%), année encore relativement dynamique sur le front de l’immobilier. En matière de prix, rien ne semble arrêter la hausse sur le marché ancien. Les prix des appartements continuent leur croissance. Ils ont augmenté de 6% en un an et de 26% en cinq ans. Le rendement moyen brut est également en hausse, pour atteindre 4,75%.

Notons que les différences de prix entre un appartement ancien et neuf sont relativement faibles quand on observe les prix par mètre carré. Elle est plus importante quand on regarde les prix réels. “C’est lié au fait que la surface médiane est supérieure pour les biens avec un PEB élevé, en moyenne de 10%, explique Alexandre Verdonck, fondateur de SmartBlock. Les projets neufs sont plus souvent en périphérie avec un bâti moins dense, les biens ‘existants’ sont parfois issus de division de maisons unifamiliales et donc de surfaces réduites.”

Le prix médian d’un appartement ayant un bon PEB s’affiche à 271.450 euros alors qu’il est de 221.610 euros pour ceux qui disposent d’un PEB relativement faible (E, F, G). Ces derniers représentent un peu plus de 30% du marché, selon des données de la plateforme de vente Immoweb.

SmartBlock a réalisé pour Trends-Tendances une analyse de l’évolution des prix par quartier. Il en ressort que les plus importantes hausses sont pratiquement rassemblées dans les mêmes zones. “Soit celles où les prix étaient moins élevés et permettent d’avoir des augmentations plus importantes”, précise Alexandre Verdonck.

C’est le quartier Paduwa, à Evere, qui a connu les plus importantes augmentations de prix lors de ces trois dernières années (+ 16%), passant de 3.091 euros par m2 à 3.584 euros. De plus en plus de projets immobiliers sont également en train de se développer aux abords de ce quartier de plus en plus dynamique. Suivent les quartiers Scheut (Anderlecht), de la chaussée de Haecht (Schaerbeek), du Vieux Laeken Est (Bruxelles) et du Dieweg (Uccle). Les hausses de prix dépassent les 13% en trois ans. SmartBlock a également pointé les quartiers de la place Bizet (Anderlecht), les alentours de la place Dailly (Schaerbeek), les abords de la rue des Vétérinaires à Cureghem (Anderlecht), le quartier Woeste (Jette) et le quartier du Globe (Uccle).

“Analyser l’évolution des prix par quartier peut être réellement intéressant pour bien percevoir les hausses de prix, fait remarquer Alexandre Verdonck. Dans certaines communes, une rue n’est pas l’autre. Il peut donc vraiment être nécessaire de découvrir ce marché immobilier pour ne pas se tromper d’investissement.”