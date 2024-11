Les projets pour des appartements neufs arrivent à Ciney

Si le nombre d’appartements mis en vente dans le centre de Namur reste élevé, les ventes patinent quelque peu. Gembloux et Ciney voient également les projets se multiplier. Une tendance intéressante pour les acquéreurs dont le choix s’élargit. Les hausses de prix deviennent moins importantes, avec une hausse de 2 % en un an.

Selon les statistiques de l’agence immobilière Latour &Petit, on recense actuellement 417 appartements neufs mis en vente dans la capitale wallonne. Namur concentre comme d’habitude deux tiers de l’offre provinciale. La dynamique de vente reste toutefois particulièrement faible dans toute la province, surtout quand on observe le nombre d’actes de vente signés au premier semestre 2024, des chiffres transmis par la Fédération des notaires. Le prix moyen est affiché à 235.000 euros pour un appartement une chambre et à 283.000 euros pour un appartement deux chambres, selon les dernières statistiques fournies par Realo. Soit une moyenne de 3.172 euros/m², en hausse de 2,15 % en un an et de 25 % en cinq ans.

Namur concentre deux tiers de l’offre

Dans le centre-ville namurois, l’offre reste toujours conséquente avec 20 projets actuellement commercialisés. Parmi les projets les plus importants en cours de vente, citons Novia (Thomas & Piron, 72 unités sur 132 en vente), l’Ilot des Carmes (Naoxis, 46 unités sur 71 en vente) et les Jardins de Belgrade (T&P, 10 unités sur 72). Pour le reste, nous pouvons également citer L’Emaillerie (T&P), le Parc d’Enhaive (391 unités au total, T&P et Unibra), Artemis (E-maprod), les Terrasses de Namur (Devlop), l’Ilot des Carmes (Diversis), Les Canopées (Aboreal), Nanon (Devlop), Les Coteaux de la Citadelle (Diversis) ou encore Equinox (E-maprod).

Le prix médian à Namur est de 3.253 euros/m², en hausse de 8 % par rapport à l’an dernier et en hausse de 22 % par rapport à 2019. L’appartement une chambre se vend en moyenne à 231.768 euros, celui de deux chambres à 303.589 euros.

La dynamique de vente reste particulièrement faible dans toute la province.

Gembloux revient en force

L’offre d’appartements dans le reste de la province se redresse quelque peu grâce à l’une ou l’autre commercialisation d’envergure. A Gembloux notamment, l’important projet Green Station développé par Thomas & Piron et Besix Red a fait bondir le stock d’appartements mis en vente. Dans le cadre de la première phase, 144 des 500 logements prévus ont été mis en vente. Les prix de ce projet dépassent en moyenne les 3.800 euros/m². Toujours à Gembloux, on retrouve le projet Via Romana (T&P) alors que la commercialisation d’Urbana (Lixon) est terminée. Quant au projet Eurofonderie d’Actibel (400 logements au total), qui a reçu son permis, la date de commercialisation n’est toujours pas fixée malgré l’entame des travaux de démolition. Selon Realis, le prix moyen s’affiche à 3.337 euros/m², en hausse de 10,5 % en un an et de 36 % en cinq ans.

A Andenne, Sambreville et Profondeville, l’offre reste toujours particulièrement faible. Andenne clôture la commercialisation de plusieurs projets comme Urbaneco (Accès Habitat), les Jardins de Namêche (Concept Confort). Seuls la Résidence Odile (Prologe) et Entre2Monts (88 appartements au total par Resilis) proposent actuellement des appartements à la vente. Le prix moyen s’affiche à 2.620 euros/m², en hausse de 3,7 % en un an. Ajoutons que la troisième phase l’écoquartier des Tilleuls a été reprise par Koeckelberq à Cobelba. Elle concerne une soixantaine d’unités.

L’offre est désormais quasi inexistante pour le moment à Sambreville alors que Profondeville ne propose plus que le Clos de la Grande Hulle (Develop), qui se vend à un prix médian de 3.013 euros/m².

Enfin, à Ciney, l’offre va devenir conséquente dans les prochains mois. Pour l’heure, deux projets sont mis en vente actuellement : la Résidence Halloy (Lixon), qui compte 21 unités, et Côté Cour de Thomas & Piron. Suivront le projet du Stade Saint-Lambert, pour lequel Thomas & Piron vient de recevoir son permis afin de construire 101 logements alors qu’Immobel espère toujours recevoir son permis pour le site Crahiat (près de 290 logements). Le prix médian s’élève à 3.315 euros/m².