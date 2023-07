Les prix de l’immobilier neuf montent encore

Le résidentiel neuf s’est encore enchéri au cours de ce deuxième trimestre, indique le Baromètre de la construction neuve établi par Realo et Matexi. La courbe ascendante se confirme donc : + 2,12 % pour les maisons neuves et + 1,09% pour les appartements.

Pas de stabilisation en vue. Chaque trimestre, la construction neuve s’enchérit de quelques pour cent. Les prix suivent une courbe ascendante et il n’est plus question de stabilisation, comme elle semblait se dessiner au dernier trimestre de 2022.

La demande pour les biens immobiliers performants énergétiquement n’est pas près de se tarir et les prix des matériaux de construction, très onéreux même s’ils ne pointent plus tous à la hausse, ne reviendront pas à un niveau pré-covid. Résultat : au deuxième trimestre, le prix moyen d’une maison neuve typique en Belgique a augmenté de 2,12 % par rapport au premier trimestre, ce qui équivaut à un surcoût de quelque 8.000 euros. En glissement annuel *, le prix moyen d’une maison neuve en Belgique a bondi de 6,57 %. Les prix enregistrent une plus forte croissance en Flandre (+6,86 %) qu’en Wallonie (+2,63 %). Le prix moyen d’une maison neuve en Belgique s’élève à présent à 386.937 euros et il est plus élevé en Flandre (411.955 euros) qu’en Wallonie (330.311 euros). Les provinces du Brabant flamand (448.547 euros) et d’Anvers (429.777 euros) sont les plus chères, les prix les plus bas étant relevés dans le Hainaut (283.837 euros), selon le Baromètre de Realo et Matexi.

L’évolution des prix correspond à l’inflation et à l’augmentation des coûts de construction.

Du côté des appartements neufs, la tendance à long terme est haussière elle aussi. Le prix moyen a augmenté de 1,09 % sur une base trimestrielle. Une hausse nationale portée ce dernier trimestre par la forte augmentation du côté wallon où les prix effectuent un mouvement de rattrapage de +5,53 % en Wallonie (après une baisse de 3,3 % au premier trimestre). Les prix sont restés stables dans les autres Régions du pays. L’évolution des prix des appartements neufs en Wallonie s’inscrit dans la tendance à long terme de hausse continue, le premier trimestre pouvant être considéré jusqu’à nouvel ordre comme une exception.

Sur un an, les prix des appartements enregistrent une augmentation de 4,74 %. Ils affichent une envolée de pas moins de 6,65 % en Wallonie, une hausse de 5,07 % en Flandre et une baisse limitée de 1,29 % à Bruxelles. Le prix moyen d’un appartement neuf en Belgique s’élève à présent à 291.888 euros et il est le plus élevé à Bruxelles (369.150 euros), suivie par la Flandre (307.120 euros) et la Wallonie (261.432 euros).

Des prix qui sont à la hausse mais « l’évolution des prix correspond à l’inflation et à l’augmentation des coûts de construction, tempère Roel Helgers, économiste de marché chez Matexi. Les prix du neuf suivent le niveau général des prix et restent donc stables en termes réels ».

*Realo compare ici les prix du deuxième trimestre 2023 par rapport à ceux du deuxième trimestre 2022

Le Baromètre de la construction neuve suit l’évolution du prix (hors TVA) d’une nouvelle maison belge

moyenne, à savoir une maison trois façades de 160 m2 avec trois chambres, une salle de bains et un jardin. Dans le segment des appartements neufs, le bien de référence est un appartement de 95 m2 avec deux chambres et une salle de bains.