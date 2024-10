Les appartements gardent la cote en province de Liège (infographies)

Par contre, la province, dans son ensemble, voit les prix des maisons légèrement se tasser.

Comme partout dans le pays, le marché immobilier liégeois est moins vigoureux en cette année 2024. Sur le dernier trimestre, on constate un léger recul de 0,85% à 333.873 euros sur le segment des maisons. Les prix se tassent légèrement. Plus localement, des communes telles Neupré (393.816 euros, + 3,78%), Nandrin (386.729 euros, + 5,85%) ou Donceel (408.711 euros, + 10,8%), par exemple, affichent un marché immobilier plus vigoureux.

Notons la bonne forme du marché immobilier de Trooz, avec une hausse des prix des maisons de l’ordre de 7,09% sur le dernier trimestre, et de 18,6% sur 1 an. Une maison de 170 m2, 3 chambres avec jardin s’y échange en moyenne à 307.828 euros.

Le marché des appartements, lui, se porte bien, affichant une hausse de 2,25% à 216.661 euros, en moyenne provinciale.