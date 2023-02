Les acteurs publics wallons confirment leur présence au prochain Mipim

Contre toute attente, les représentants publics régionaux et communaux wallons seront bien présents en nombre à Cannes lors du prochain Mipim, du 13 au 17 mars. La liste s’étoffe encore.

On aurait pu croire que les effets du récent «Qatargate», les révélations liées au Bureau du Parlement wallon et le rapprochement avec l’échéance électorale de 2024 allaient dissuader la plupart des représentants publics belges d’oser pointer le bout de leur nez sur la Croisette cannoise durant le prochain Mipim, le rendez-vous international annuel des professionnels de l’immobilier. Il n’en est apparemment rien, du moins selon les premières confirmations que nous avons pu engranger auprès des organisateurs du salon.

Wallonie en force



On peut même affirmer que ce sont les autorités régionales et communales wallonnes qui seront les plus présentes et actives lors de ce rendez-vous annuel. A commencer par les ministres Frédéric Daerden (PS), Philippe Henry (Ecolo) et Adrien Dolimont (MR), mais aussi les bourgmestres et futur(e)s bourgmestres Nicolas Martin (Mons), Loïc D’Haeyer (Fleurus), Jacques Gobert (La Louvière), Pierre Huart (Nivelles), Jean-Louis Lefebvre (Herstal), Vincent Palermo (Peruwelz), Christophe Dister (La Hulpe), Hadelin de Beer de Laer (Ottignies-Louvain-la-Neuve), Bruno Lefebvre (Ath) et Déborah Géradon (Seraing), entourés de nombre d’échevins et échevines.



Sur le site dédié de l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation, qui fédère les acteurs wallons les plus en vue au Mipim (www.wallonia-mipim.be) au sein de l’espace baptisé « Surreal Estate » dédié à la Belgique, on trouve notamment, parmi les entreprises exposantes, Ardent Real Estate, Atenor, Bouygues Immobilier, BVI.eu, DCI, Gramitherm, Heylen Warehouses, InnoVillage, Intervest, Matexi, Noshaq, Willy Naessens et les bureaux d’architecture AAFH, AAVO et Luc Spits. La liste exhaustive des partenaires privés dont la présence active est confirmée sur le stand wallon approche, elle, la centaine.