Légère baisse du chiffre d’affaires de Matexi en 2022

Dans son rapport d’activité intégré pour 2022, le développeur de quartiers Matexi déclare avoir achevé 874 appartements et 546 maisons sur 12 mois et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros, en légère baisse par rapport aux 450 millions affichés en 2021.

Malgré une baisse enregistrée de son chiffre d’affaires, Matexi, le leader du marché belge de la promotion immobilière résidentielle, jette un regard plus que satisfait sur l’année écoulée, qualifiée de « turbulente », et annonce avoir bien démarré l’année en cours tant en termes d’acquisition de fonciers que de vente et d’achèvement. Sur les quatre premiers mois écoulés, 369 unités résidentielles ont déjà été vendues et le portfolio s’est enrichi de 738 nouveaux logements en cours de développement.

Année de transition

Avec la perturbation de l’approvisionnement en énergie, l’augmentation des coûts des matériaux de construction et des coûts de main-d’oeuvre en raison de l’inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt, 2022 s’est avérée une année particulièrement difficile pour tout le secteur de l’immobilier.

«Malgré une conjoncture peu porteuse, nous avons tenu bon et alignons un résultat opérationnel (EBITDA) stable à 55,3 millions d’euros, précise Olivier Lambrecht, le CEO de Matexi. Nos investissements s’élèvent à 94 millions d’euros et comprennent l’acquisition de nouveaux terrains et immeubles augurant de plus de 2.500 unités résidentielles projetées. Plus de 90 % de ces acquisitions concernent des friches industrielles ou des terrains ou propriétés situés dans les centres-villes. »

Olivier Lambrechts ajoute que, même si l’obtention de permis devient de plus en plus compliquée et ne favorise guère l’accessibilité au logement neuf, son groupe a déjà obtenu le feu vert pour quelque 1.647 unités résidentielles à travers tout le pays, mais aussi en Pologne, où se situe plus de 25% des unités produites l’an dernier.

L’Antwerp Tower: entièrement reconvertie par Matexi, la partie commerciale (socle) de la tour emblématique qui surplombe le centre d’Anvers a été revendue l’an dernier à Baloise Insurance. © DR

Ventes majeures

En 2022, Matexi a également pu conclure d’importantes transactions institutionnelles, comme la vente de l’immeuble commercial de l’emblématique Antwerp Tower à Baloise Insurance ou celle d’un immeuble résidentiel entier dans le Quartier Bleu à Hasselt à Home Invest Belgium.