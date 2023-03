Le site ixellois des casernes Fritz Toussaint poursuit sa mue

Le mégaprojet de reconversion des casernes d’Ixelles, baptisé Usquare, poursuit sa reconversion phasée. La partie résidentielle baptisée Clos des Mariés est désormais à l’enquête publique.

Le futur quartier résidentiel, baptisé Clos des Mariés, occupera la partie la plus écartée du boulevard Général Jacques, en bordure de l’avenue de la Couronne (angle rue Fritz Toussaint 7 – avenue de la Couronne 217/221). La demande de permis d’urbanisme, dont la SLRB (Société du Logement de la Région bruxelloise) est maître d’ouvrage, a été introduite en octobre dernier et est depuis ce lundi à l’enquête publique. La commission de concertation est prévue le 29 mars prochain.



Dans la note explicative très fouillée rédigée par les bureaux d’architectes Atelier Kempe-Thill (Rotterdam) et Kaderstudio (Molenbeek), on peut lire qu’il s’agira, comme on pouvait s’y attendre, d’une rénovation lourde de bâtiments à valeur patrimoniale en logements sociaux qui se voudra «exemplaire en matière de circularité».

Nue propriété et usufruit publics



Le bien concerné est situé sur un terrain régional, acquis récemment par la SAU (Société régionale d’aménagement urbain). Il est ensuite prévu que ce terrain réaménagé de 5.506 m2 soit concédé par le tréfoncier, la SAU, via une emphytéose de 50 ans à la Société immobilière publique BinHôme, emphytéote qui aura en gestion les futurs logements sociaux qui y seront développé. C’est la SLRB qui encadre et financera le développement du projet dans le cadre de l’Alliance Habitat.

L’ensemble existant, visé par le projet de reconversion en logements sociaux. @ DR



31 logements sociaux au programme



Pour rappel, un Plan d’Aménagement Directeur (PAD) – un des seuls du genre à avoir passé démocratiquement la rampe à ce jour – a été établi pour l’ensemble du domaine militaire désaffecté à reconvertir.



L’objet de la présente demande de permis d’urbanisme ne prévoit pas d’augmentation de volume. Il vise à terme la rénovation lourde des bâtiments militaires existants en 31 logements sociaux, exemplaires en matière de circularité. Les bâtiments sont situés dans l’ancienne école royale de gendarmerie d’Ixelles, aujourd’hui progressivement reconvertie en un nouveau quartier urbain et universitaire connu sous le nom de U-Square. La parcelle aujourd’hui à l’enquête publique se compose de de trois bâtiments de 2 et 3 étages (S, T et V) utilisés dans le passé comme résidences pour les gendarmes mariés et d’un petit bâtiment (U) où se trouvait la chaufferie commune.

Le projet a pour objectif de redonner aux bâtiments leur cachet d’origine.



Le projet, lauréat d’un marché public de services, a pour objectif de redonner aux bâtiments du Clos des Mariés leur cachet d’origine tout en faisant de ce lieu un endroit agréable à vivre et à habiter.

Outre une rénovation conservative et respectueuse des bâtiments, la stratégie du projet prévoit notamment une nouvelle couche de terrasses ajoutée aux façades existantes des appartements, tous traversants. «Le grand challenge concerne l’intégration des logements dans une structure existante stricte suivant les exigences et la clef de répartition du cahier des charges de la SLRB», insistent les maîtres d’oeuvre.

Les futurs appartements traversants en coupe. © Atelier Kempe-Thill & Kaderstudio

La ruelle d’accès à l’ensemble sera uniquement piétonnière (sauf services d’urgence) et fait partie d’une autre demande de permis déjà octroyée. Les accès vers l’avenue de la Couronne seront réhabilités et serviront comme entrée secondaire depuis la rue. En outre, un accès pour les vélos depuis la rue Fritz Toussaint mènera directement au sous-sol. Trois cours végétalisées et perméabilisées, agrémentées de bancs et de potagers, viendront compléter l’ensemble. Le mur d’enceinte historique sera conservé.

Mérule galopante au menu



Un problème de mérule grave et répandu a été constaté dans deux bâtiments: elle a réussi à affecter aussi bien la structure en bois du plancher que la structure en briques des murs, en particulier dans les sous-sols. «Si elle n’est pas traitée rapidement et correctement, elle risque de s’étendre encore davantage et d’affecter la structure d’ensemble», indiquent les architectes.