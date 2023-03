Le siège de RTL est revendu à une société de placement française

Cofinimmo Offices SA vient de boucler la revente des murs de la RTL House à la foncière française Corum Origin.

L’immeuble qui abrite le siège de RTL Belgium (propriété de DPG Media et du Groupe Rossel, 50-50), sis avenue Jacques Georgin 2 à Schaerbeek, vient d’être revendu par l’intermédiaire des conseils en immobilier CBRE et JLL Belgium.

Le montant de la transaction avoisine les 29 millions d’euros, un montant en ligne avec la dernière juste valeur établie par les experts évaluateurs indépendants du revendeur, la société immobilière réglementée (SIR) Cofinimmo, cotée en Bourse, qui avait fait figurer la cession du site dans le budget de désinvestissement prévu pour l’année en cours.



Achevé en 2007 et racheté alors par Cofinimmo, le complexe est un projet de construction sur mesure (build-to-suit) conçu par Archi2000 pour RTL, qui le loue depuis. Le bâtiment offre 19.000 m2 d’espaces de bureaux, d’archives et de studios de télévision et de radio et héberge notamment les chaînes de télévision RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL, les stations de radio Bel RTL et Radio Contact, le service de streaming RTLplay, le portail d’information RTL Info et la société publicitaire IP.



La société civile en placement immobilier Corum Origin, le nouveau propriétaire des murs, est aujourd’hui présente dans 13 pays de la zone euro et affichait fin 2022 une capitalisation de 2,6 milliards d’euros.