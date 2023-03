Le réseau hospitalier Helora va construire un nouvel hôpital à Nivelles

L’entité prochainement fusionnée composée des hôpitaux du Groupe Jolimont et du CHU Ambroise Paré décentralise ses services en Brabant wallon et ailleurs.

Suite à la fusion des entités hospitalières historiques à travers tout le pays et l’impulsion donnée par le gouvernement wallon en appui au développement de nouvelles infrastructures, le nouveau groupe Helora souhaite créer un réseau de proximité sur la zone géographique qui est son bassin de vie et de soins (Hainaut et Brabant wallon).

«A terme, rassembler les équipes d’hôpitaux historiquement concurrents dans un nouveau bâtiment dont elles ont ensemble défini les fonctionnalités sera pour nous un puissant facteur d’intégration et le moteur de notre projet médico-hospitalier commun», insiste la direction du groupe Helora, qui rassemble aujourd’hui huit sites hospitaliers établis dans la région de Mons, du Borinage, du Centre, de l’Ouest du Brabant Wallon et de la Thudinie.

Le réseau hospitalier Helora et ses implantations. © DR

En cohérence avec ce projet d’infrastructures, un nouvel hôpital ouvrira ses portes dès 2030 à Nivelles. La capacité visée est de 350 lits et places. Le nouveau complexe sera logé à proximité de la sortie d’autoroute Nivelles Nord, au croisement de la nationale 28 et de la nationale 252, au sein du quartier du Bois de l’hôpital, non loin de la zone d’activité économique des Portes de l’Europe.

Economies d’énergie et d’échelle

La taille des nouvelles infrastructures planifiées par le réseau hospitalier – à Nivelles aujourd’hui comme ailleurs demain à La Louvière (Longtain) ou Jemappes – sera adaptée au bassin de vie et aux besoins futurs des populations locales desservies. A cet effet, un schéma d’infrastructures unique, commun pour l’ensemble des sites, visera à faciliter la mobilité des professionnels et l’alignement de modes de fonctionnement et d’organisation.

«En termes de financement, cette standardisation d’un maximum de fonctions (chambres, salles d’opérations, locaux techniques et de soins, etc.) et le recours à une préfabrication massive diminuent fortement les coûts unitaires. Dans ce schéma, chaque hôpital va désormais contribuer à la réduction de l’enveloppe globale», précise la direction.

Pour tous les projets planifiés, les techniques de construction privilégieront le béton bas carbone et le bois et les nouvelles infrastructures seront entièrement autonomes en énergie. L’interaction entre l’hôpital et son milieu (gestion de l’eau, de l’air, des déchets, mobilité, biodiversité,…) sera également mise en avant dans chaque projet initié.