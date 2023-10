Le réaménagement du rond-point Schuman va enfin commencer

Le permis modificatif pour le réaménagement complet du rond-point Schuman a été délivré par urban.brussels. L’objectif est d’en faire une place urbaine multimodale en y diminuant comme ailleurs l’emprise de la voiture.

Concrètement, les plans de réaménagement du rond-point Schuman, monopolisé par la voiture depuis des décennies, intègrent la mise en double sens de l’avenue de la Joyeuse Entrée, conformément à l’accord conclu entre Bruxelles Mobilité et la commune d’Etterbeek. Après un long parcours de près de 10 ans, le projet peut désormais entrer dans sa phase d’exécution.

Selon la secrétaire d’Etat Ans Persoons (Vooruit), le rond-point Schuman peut désormais se transformer en une véritable place publique au cœur du quartier européen, reliée sous forme de promenade urbaine au parc du Cinquantenaire et aux institutions européennes. Le trafic automobile sera limité entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. Une piste cyclable de couleur ocre reliera ces deux axes.

La liaison arborée et piétonne entre le rond-point et le parc du Cinquantenaire, via l’avenue de la Joyeuse Entrée laissée à double sens latéral de circulation automobilie. © COBE + BRUT

Dessinée par les architectes COBE et BRUT, la nouvelle place devrait être une première étape symbolique dans la mutation du quartier européen en quartier mixte et à taille humaine. «Végétalisée et arborée, piétonnisée, dotée de pistes cyclables, la nouvelle place illustrera notre ambition et celle des institutions européennes en matière de transformation des villes vers des lieux de destination, de vie, de verdure et de rencontre», insiste la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme et aux Relations Internationales & Européennes.

C’est Beliris qui est maître d’ouvrage de ce chantier urbain largement financé par le plan de relance européen et devrait initier les travaux sans plus attendre. Le coût total est estimé à 25 millions d’euros, un financement européen de 21 millions d’euros assurant la majeure partie des dépenses.

Long parcours de gestation et modifications

Pour rappel, c’est en 2015 déjà que Bruxelles Mobilité lançait sur l’espace urbain concerné un concours international d’architecture accompagné par le maître architecte bruxellois et auquel plus de 20 bureaux ont participé. Cinq d’entre eux avaient été retenus pour introduire un projet. Et en 2017, c’est celui du bureau d’architectes danois COBE et du jeune bureau bruxellois BRUT qui a été déclaré gagnant.

© COBE + BRUT

Après divers ateliers et consultations avec les riverains, les commerçants et les usagers de la place, le projet initial a été revu et corrigé à la marge par l’équipe d’architectes, en concertation avec Bruxelles Mobilité et Beliris, qui ont déposé la demande de permis en 2019. En avril 2021, le projet a encore été modifié sur plusieurs points. Urban.brussels a alors formulé (article 191 du Cobat) une demande officielle de modification des plans. La possibilité d’intégrer davantage de végétation et de planter des arbres supplémentaires sur la place et d’assurer l’accès à la place aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants y a notamment été ajoutée. Le permis d’urbanisme a été délivré fin 2021. Mais suite à d’ultimes remarques de la commune d’Etterbeek, Bruxelles Mobilité a décidé d’adapter une dernière fois sa copie pour mettre la circulation de l’avenue de la Joyeuse Entrée à double sens.