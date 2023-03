Le prix des constructions neuves flambe, surtout en Flandre (cartes interactives)

La crise énergétique conduit à un marché immobilier à deux vitesses, avec d’une part des constructions performantes énergétiquement qui deviennent de plus en plus onéreuses, et d’autre part des logements énergivores.

Pas une semaine ne se passe (ou presque) sans que tel ou tel acteur du marché immobilier publie une étude ou un baromètre quant à l’évolution du marché immobilier. Rares sont ceux qui se focalisent exclusivement sur la construction neuve. C’est désormais chose faite. Le développeur Matexi et la plateforme de données immobilières Realo viennent de publier leur (premier) Baromètre de la construction neuve.

Les données collectées sont composées, d’une part, de données ouvertes provenant des pouvoirs publics et d’autres sources en ligne et, d’autre part, des annonces immobilières en ligne collectées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. Elles couvrent exclusivement les constructions neuves, qui sont très prisées notamment pour leur bonne performance énergétique et dont les prix augmentent davantage en cette période de crise de l’énergie.

Une hausse de prix plus marquée pour les maisons

Selon ce nouveau baromètre, sur un an, les prix des maisons ont augmenté de 7,5% en Flandre et 8,3% en Wallonie (nous n’avons pas de chiffre pour Bruxelles où le nombre de maisons neuves n’est pas assez significatif). Les appartements se sont, quant à eux, enchéris de 6,8% en Flandre, de 7,1% en Wallonie et de 3,3% à Bruxelles. Une hausse qui est donc davantage significative pour les maisons. Par ailleurs, on notera que les prix des biens neufs restent en-deçà de l’inflation et n’ont pas augmenté au même rythme exponentiel que les coûts de construction en 2022.

Kraainem la plus chère

Concernant les maisons, le marché flamand est clairement le plus onéreux. Les communes flamandes les plus prisées devancent de loin les communes francophones en termes de prix. Kraainem est la commune la plus chère (821.801 euros pour une maison), suivie de Knokke-Heist (664.316 euros) et Tervueren (653.504 euros). La commune wallonne la plus chère est Waterloo (503.643 euros).

Concernant le segment des appartements, les plus chers sont vendus à Woluwe-Saint-Pierre (529.718 euros), Knokke-Heist (514.803 euros) et Kraainem (513.040 euros). Les plus abordables se trouvent en Wallonie (Quaregnon, Clavier, Brugelette où le prix est de l’ordre approximatif de 170.000 euros).

Pour connaître les prix des constructions neuves dans votre commune :