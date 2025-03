Le nombre d’agents immobiliers en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive, avec une baisse de 50 agents en 2024.

Depuis 2011, le nombre d’agents immobiliers en Belgique a connu une croissance constante. Cependant, cette tendance s’est essoufflée il y a deux ans et enregistre depuis lors un très léger recul. L’année dernière, la Belgique comptait 50 agents de moins que l’année précédente. Fin 2024, le nombre total d’agents s’élevait à 10 922. Cela signifie qu’il y a en moyenne un agent immobilier pour 1 000 habitants en Belgique. C’est ce que révèlent les chiffres de l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI).

La plupart courtiers

Sur les 10 922 professionnels que compte la Belgique, 8 287 opèrent exclusivement en tant qu’intermédiaires (courtiers) dans la vente et la location de biens immobiliers, tandis que 612 travaillent uniquement en tant que syndics gérant les parties communes au sein de copropriétés. La tendance à la spécialisation se poursuit, avec moins de 20 % des agents combinant les deux fonctions, contre 53 % il y a huit ans.

Répartition des agents immobiliers par région



​La plupart des agents sont actifs dans la Région de Bruxelles-Capitale (1892). En Wallonie, ce sont les provinces du Hainaut (801) et du Brabant wallon (786) qui comptent le plus d’agents immobiliers en activité. En Flandre, ce sont les provinces de Flandre occidentale (1530) et d’Anvers (1503) qui arrivent en tête du classement.

Depuis février 2024, une nouvelle procédure permet aux professionnels ayant 6 ans d’expérience dans le secteur d’obtenir l’agrégation d’agent immobilier sans passer par un stage. Cependant, l’impact de cette nouvelle mesure est limité. Sur 178 demandes, 97 ont été approuvées et 18 candidats ont réussi le test d’aptitude. L’IPI (Institut professionnel des agents immobiliers) régule et contrôle la profession, veillant à ce que seuls les agents agréés exercent légalement.