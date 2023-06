Le nombre d’agents immobiliers en Belgique stable à près de 11.000

La Belgique comptait 10.987 agents immobiliers fin 2022, soit 37 de plus qu’un an plus tôt. Un nombre qui n’a jamais été aussi élevé mais qui semble se stabiliser ces deux dernières années, ressort-il mercredi du rapport annuel de l’Institut professionnel des Agents immobiliers (IPI).

Le nombre d’agents immobiliers a augmenté en Belgique de près de 21% en dix ans. Ces professionnels peuvent exercer les métiers de courtier, syndic et/ou régisseur. Par province, la Région bruxelloise connaît le plus grand nombre d’agents en activité (1.935). En Wallonie, ce sont le Hainaut (771) et le Brabant wallon (748) qui en totalisent le plus.

Si les femmes ne représentent qu’un peu plus d’un tiers des agents immobiliers à l’échelle nationale, elles occupent plus de deux tiers de l’ensemble des emplois du secteur, relève l’IPI.

Parmi les motifs d’inquiétude, l’Institut pointe le faible attrait du métier de syndic. Seuls 513 agents immobiliers exerçaient uniquement à ce titre en 2022, soit 4,7% du total d’agents immobiliers.

« Malgré une légère augmentation, le pourcentage de stagiaires souhaitant devenir agent immobilier-syndic reste encore très bas », constate le président de l’IPI, Nicolas Watillon. « Pourtant, le nombre d’appartements sur le marché immobilier belge augmente de manière significative. Le métier d’agent immobilier-syndic offre donc de nombreuses opportunités. »