Passoires énergétiques: les loyers pourront à nouveau être indexés en Flandre et en Wallonie

À partir du 1er novembre en Wallonie et du 1er octobre en Flandre, le gel d’indexation des loyers prendra fin. Les deux Régions ont décidé de lever cette mesure temporaire, rapporte L’Echo.

Les bailleurs de logements énergivores en Wallonie et en Flandre – des biens aussi appelés dans le jargon « passoires énergétiques » – pourront indexer à nouveau leur loyer dès l’automne 2023, rapporte L’Echo.

Depuis près d’un an, les propriétaires bailleurs d’habitation à faible performance énergétique ne pouvaient plus indexer – ou seulement dans une moindre mesure – leurs loyers. À partir du 1er novembre en Wallonie et du 1er octobre en Flandre, ce gel d’indexation prend fin. Les deux Régions ont en effet décidé de lever cette mesure temporaire.

La Région bruxelloise n’exclut pas, de son côté, de prolonger le gel d’indexation. Des discussions doivent encore avoir lieu à ce sujet au sein du gouvernement bruxellois.

Crise énergétique

Le gel d’indexation avait pour but de protéger les locataires des prix élevés de l’énergie. Les occupants d’habitations à faible score énergétique étaient alors pénalisés.

Depuis octobre 2022, en Wallonie, seuls les loyers des logements affichant un PEB A, B ou C peuvent être indexés complètement. L’indexation est limitée à 75% pour un PEB D et à 50% pour un PEB E. Au-delà (PEB F et G), elle est interdite. En Région bruxelloise, seuls les loyers des logements disposant d’un PEB A, B, C ou D peuvent être indexés. L’indexation est limitée à 50% pour les PEB E puis interdite pour les PEB F et G, rappelle L’Echo.

Mode de calcul particulier

Mais cette levée d’interdiction ne signifie pas que les propriétaires pourront rattraper l’indexation perdue l’an dernier en procédant à une « double indexation ».

En Wallonie, un mode de calcul particulier pour l’indexation du loyer des logements avec un PEB D, E, F ou G a été prévu. En Flandre, c’est un facteur de correction qui doit être introduit dans la formule d’indexation.