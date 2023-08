Le futur projet GEM d’Eaglestone Belgium entre dans une phase décisive près du Sablon

Le promoteur bruxellois vient de déposer la demande de permis d’urbanisme et d’environnement de son projet mixte baptisé GEM. De taille pour l’endroit, il est stratégiquement situé à quelques pas du Sablon.

Eaglestone a déposé début juillet les demandes de permis (urbanisme et environnement) pour réhabiliter (rénovation lourde et transformation) un immeuble de bureaux de taille logé non loin de la Porte de Namur et du Palais Royal, entre les rues de la Pépinière, Bréderode et Thérésienne.

De main en main

Initialement, le site existant qui surplombe le très prisé – mais très compliqué – quartier du Sablon était propriété d’Axa Belgium, qui y avait logé une partie des dépendances de son siège social sis boulevard du Régent. Après y avoir porté un projet de reconversion, Axa l’a ensuite revendu à un investisseur privé (Guillaume Botermans, ex-Home Invest Belgium et Brussels Sotheby’s International Realty).

© Axent Architects

Le bâtiment existant (+/-5.000 m2 bâtis), dont la façade principale est logée entre les n°16 et 32 de la rue de la Pépinière, a depuis été entièrement démantelé suite à l’obtention d’un premier permis délivré en 2019.

Eaglestone a ensuite repris la main et repensé l’ensemble en collaboration avec le bureau d’architectes Axent pour y lancer un projet mixte de 6.800 m2 comprenant 36 appartements, un aparthotel incluant 20 studios et deux espaces de bureaux, le tout réparti autour d’un jardin logé à l’arrière du bâtiment, dans une zone protégée.

Les concepteurs insistent sur l’attention particulière qui sera apportée à la neutralité carbone et à la gestion des eaux pluviales. Le chantier, budgété à environ 40 millions d’euros, devrait débuter fin 2024.