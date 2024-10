Le coût d’une assurance habitation flambe en Belgique

Le coût d’une assurance habitation, obligatoire en Belgique, s’est envolé ces dernières années. Ainsi, en 2022, le Belge a payé, en moyenne, 623 euros pour assurer son habitation et son mobilier.

Selon les chiffres de Stabel, en 10 ans ou presque (janvier 2013-juillet 2024), les primes réclamées pour une assurance habitation ont augmenté, en moyenne, de 62% ! Sur la même période, l’indice santé, qui reflète l’inflation corrigée des prix du tabac, de l’alcool et des carburants, n’a grimpé que de 31%.

Pourquoi une telle flambée des prix au-dessus de l’inflation ? Plusieurs facteurs sont à prendre en considération, à commencer par les prix dans la construction. On le sait, les primes des assurances habitation sont indexées, une à deux fois par an, sur base d’un indice appelé Abex. Il est le reflet de l’inflation des coûts de matériaux et de main-d’œuvre dans le secteur.

Cet indice a, lui aussi, très largement progressé au-dessus de l’indice santé : +44% sur la période considérée. Toutefois, cet indice n’a pas que des défauts puisqu’il permet aussi d’adapter, au cours du temps, la valeur des biens assurés. Autre facteur à considérer : l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles et des intempéries.

En Belgique, depuis 2005, toute police d’habitation doit comporter un volet catastrophes naturelles. C’est rare en Europe et son influence (des hausses supplémentaires peuvent être appliquées certaines années en cas de sinistres importants comme les inondations de 2021) a un impact considérable sur le coût des primes.