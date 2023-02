Le contrat de construction du futur QG de la Défense définitivement attribué

Le gouvernement fédéral a confirmé l’attribution du projet de construction (Design&Build) du nouveau quartier-général de la Défense sur l’ancien site de l’Otan à Evere.

Validée en Conseil des ministres le 23 décembre dernier, l’attribution de ce projet public d’envergure, dont on parle depuis des années déjà, était encore soumise à de possibles recours de concurrents éconduits. Confirmé par toutes les parties prenantes la semaine dernière, le contrat semble désormais effectif.

La Défense belge, qui est maître d’ouvrage du futur projet mixte et propriétaire du foncier de 11,4 hectares hébergeant également l’actuel quartier militaire Reine Elisabeth (à l’arrière du site), souhaitait profiter du départ de l’Otan, dont le nouveau siège se trouve désormais juste en face, pour s’offrir un nouveau quartier général opérationnel qui réponde aux exigences contemporaines en termes de fonctionnalité, de sécurité, de bien-être et de durabilité. «Aujourd’hui, l’état-major est réparti sur une dizaine de bâtiments ; demain, il n’en occupera qu’un seul, plus écologique et plus sûr, pour mieux engager les défis du futur», commente le chef de la Défense belge, l’amiral Hofman.

Assar/ArtBuild/ANMA Architects

Ce premier développement public d’envergure viendra s’installer en façade d’un important foncier régional stratégique de 92 hectares qui fait actuellement l’objet d’une importante reconversion urbaine conjointement portée par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande. Une zone résidentielle devrait également voir prochainement le jour le long du boulevard Léopold III, alors que l’arrière du site (sud) devrait accueillir à terme une vaste zone verte.

« And the confirmed winner is… Be Defence ! »

C’est par le biais d’un contrat Design, Build & Maintain (BDM) qu’elle a porté l’ensemble de cette phase de développement dont le budget initial, fixé à 499 millions d’euros, devrait rapidement être revu à la hausse. Et c’est l’attribution de ce contrat BDM à l’association momentanée belge Be Defence qui vient d’être confirmée. Désormais chargée de la conception, la réalisation et la maintenance technique de l’infrastructure (pour au moins deux ans), celle-ci est composée des entreprises générales BAM Group, Jan De Nul, Eiffage et Cegelec, des bureaux d’architectes Assar, ArtBuild et ANMA et de la société d’ingénierie VK.

Les demandes de permis seront déposées dès cette année. Le début des travaux est prévu fin 2024 et la majeure partie sera prête à être mise en service fin 2027. Le nouveau site hautement sécurisé composé de plusieurs bâtiments offrira alors un espace de travail à près de 4.000 membres du personnel de la Défense belge. Le bâtiment principal lui-même sera principalement un immeuble de bureaux en triangle de 2.800 places où seront logés tous les services de l’Etat-major de la Défense, des Services généraux de renseignement et de sécurité (ADIV) et du Cyber ​​Command.

Toutes les opérations militaires seront menées depuis ce bâtiment principal dont le coeur circulaire abritera un cloître et un espace vert. Y seront également logées toutes les fonctions utiles pour le personnel telles qu’un restaurant d’entreprise, une zone pour les sports d’intérieur, des vestiaires et des douches.

Assar/ArtBuild/ANMA Architects

Un centre de conférence accessible au public est également prévu en bordure du boulevard Léopold III. Ce centre intégrera une grande salle de conférence d’une capacité de 300 personnes et plusieurs petites salles de réunion. Un bâtiment séparé avec une garderie et les bureaux du Service central d’action sociale et culturelle de la Défense sera également construit.

Un complexe conforme au Plan Energie Climat

Le bâtiment sera presque neutre en énergie (Nearly Zero Energy Building, NZEB) et aucun combustible fossile ne sera utilisé pour son fonctionnement normal. Conformément au Plan National Énergie Climat (PNEC), la transition énergétique vers cette infrastructure neutre en carbone et durable sera rendue possible l’utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que le stockage d’énergie au sol, de panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur. D’autres aspects de durabilité tels que l’utilisation de matériaux durables, la réutilisation des eaux de pluie et la réutilisation de matériaux de démolition sont également inclus dans la conception.