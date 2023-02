Le centre commercial Anspach veut redevenir un passage urbain

AG Real Estate, le propriétaire des quelque 36.000 m2 qui composent le complexe mixte Anspach, voudrait lui redonner une fonction de passage dans le bas de la ville. La demande de permis est déposée

Autrefois passage couvert très fréquenté entre la place de la Monnaie et le boulevard éponyme, les galeries Anspach n’en ont plus aujourd’hui ni le nom ni la fonction: il s’agit avant tout d’un banal centre commercial urbain refermé sur lui-même et rehaussé d’un hôtel de 140 chambres, d’un casino et de 23 appartements donnant sur la place de la Monnaie.

Le complexe urbain, passé notamment dans les mains des architectes Petit (1898-1911), Horta puis Polak (1935) – une verrière faisait alors le tour de la quasi-totalité de l’îlot –, a été rénové depuis à plusieurs reprises durant un siècle, parfois sans beaucoup de cohérence, notamment lors de la construction du métro. Pour s’en rendre compte, il suffit de visiter le passage du Nord, en bordure de la rue Neuve: moins rentable commercialement, il a su préserver son cachet originel qui fait aujourd’hui son charme.

Nouvelle visibilité dans le paysage

Le projet porté depuis 2020 déjà par AG Real Estate, le propriétaire des lieux, vise à donner une nouvelle visibilité dans le paysage urbain à la galerie reliant les deux artères urbaines très fréquentées, mais aussi à créer une circulation croisée reliant les rues Grétry et de l’Evêque. La demande de permis est à l’enquête publique jusqu’au 9 mars.

La future « casquette » noire et blanche, d’inspiration 1930, qui redessinera le rez commercial extérieur du complexe et « aspirera » les passants vers ses entrées redessinées. © NWLND Rogiers Vandeputte Architects

Il faut dire que le moment est bien choisi, alors que le piétonnier voisin a rendu le piéton omniprésent dans le quartier. La récente ouverture de Brucity, le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles viendra encore renforcer la fréquentation du quartier. Et d’ici peu, c’est la reconversion du Centre Monnaie en complexe mixte, rebaptisé Oxy pour l’occasion, qui en remettra une couche.

Redessiner les entrées, auvents extérieurs et espaces communs

«Du fait du réaménagement de l’avenue Anspach, les piétons circulent au milieu de la voie et sont moins attirés par la galerie car elle est moins distincte des vitrines adjacentes. Les entrées actuelles sont peu engageantes et il n’y a pas d’aires de repos dans la galerie. La réorganisation prévoit également la création de plus d’ouvertures vers les rues Grétry et de l’Evêque pour générer une nouvelle dynamique pour ces façades et les rues avoisinantes. Ainsi, la parcelle ne sera plus un bâtiment avec seulement deux entrées principales, mais un morceau de tissu urbain qui peut être traversé à gué. En plus de rendre le bâtiment plus accessible et lui donner un nouveau souffle, les passages seront plutôt vus comme des rues extérieures couvertes. « Les entrées de ces passages seront ouvertes toute la journée mais seront fermées le soir », peut-on notamment lire dans la note d’explication qui accompagne le dossier déposé par le bureau NWLND Rogiers Vandeputte Architects, qui pilote la rénovation.