La Ville de Charleroi rachète le Rockerill et cadre la rénovation du fleuron culturel local

La Ville de Charleroi a récemment décidé de racheter le site du Rockerill, de le rénover et de le mettre en conformité pour en faire un de ses lieux emblématiques en matière de spectacles. Un marché public vient d’être lancé.

Programmé lors de la séance publique du Conseil communal de ce lundi 24 avril (18h30), un important marché public devrait être validé: celui visant à désigner l’auteur de projet chargé de mener à bien les travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment dit « le Rockerill », une ancienne friche industrielle sise rue de la Providence à Marchienne-au-Pont transformée en fleuron de la culture alternative.

Il y a plusieurs mois déjà que la nouvelle couve au-delà des frontières du Pays Noir : un rapprochement a été entamé entre les chevilles ouvrières du site, Michaël Sacchi et Jean-Christophe Gobbe, réunis sous la coupole de l’ASBL Rockerill Production, et la Ville de Charleroi afin de pérenniser la seconde vie des anciennes forges de la Providence et mettre le phénix post-industriel carolo réanimé par ses géniteurs en conformité avec les standards actuels.

Rockerill, la salle des Forges © Rockerill / Axel Pics

Dans un papier paru la semaine dernière dans L’Avenir, Jean-Christophe Gobbe n’hésitait pas à parler d’emploi pour une dizaine de personnes et à présenter la salle de spectacle du site rénové comme la «future Ancienne Belgique» locale.

240 jours de travaux de mise en conformité

Avant d’y planifier des événements, le nouveau propriétaire public souhaite remettre les installations existantes aux normes via une mission complète d’étude et de suivi de l’exécution des travaux utiles encadrée par un architecte et un ingénieur. «Mais les prestations relevant des techniques spéciales (chauffage, air conditionné, ventilation, électricité, éclairage, sécurité incendie et intrusion), du domaine de la stabilité et de la PEB (performance énergétique des bâtiments) devront également être assurées dans le cas où des éléments de l’enveloppe existante sont à modifier», mentionne l’appel d’offres.

Le délai d’exécution des travaux est fixé à 240 jours ouvrables maximum. Le montant des travaux est estimé à 5,4 millions d’euros TVAC, en ce compris les honoraires de l’auteur de projet (594.000 euros TVAC).

Précisons que la Ville de Charleroi n’est pas encore propriétaire du site mais que la procédure d’acquisition et ses modalités sont en cours.