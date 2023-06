La société de syndic française Homeland acquiert Managimm pour s’implanter en Belgique

Homeland, qui gère actuellement plus de 750 immeubles en France, se développe pour la première fois à l’international avec l’acquisition de Managimm, un syndic bruxellois spécialisé dans la gestion énergétique des immeubles.

Un an après avoir levé 9 millions d’euros auprès de Reflexion Capital, CDC Banque des Territoires et Newfund, notamment pour financer des opérations de croissance externe, Homeland (Montreuil) signe sa première acquisition hors de France et la plus importante en termes de taille en intégrant Managimm. Du côté des vendeurs, on trouve Vincent Spruytte et Isabelle Adnet. Du côté des acquéreurs français, on citera notamment, aux côtés de Homeland, 4 Reliance, ATM Avocat et Thales.

Le monitoring énergétique, carte de visite de Managimm

Ce syndic familial belge fondé en 1983 et actuellement dirigé par Vincent Spruytte se présente comme le spécialiste belge de la gestion des grands ensembles immobiliers avec 4.800 lots gérés répartis sur 30 immeubles. Parmi ceux-ci, on pointera notamment l’APC La Sauvenière (13 blocs d’immeubles, 352 appartements, Woluwe-Saint-Lambert) et le complexe Marius Renard (450 appartements, Anderlecht), qui accueille, selon son syndic, la plus grande communauté d’énergie dans un immeuble résidentiel en Europe.

Le modèle d’autoconsommation collective qui y est développé depuis l’an dernier permet aux occupants de consommer 1 GWh d’électricité à un prix qu’ils fixent eux-mêmes en assemblée générale des copropriétaires. «17 autres communautés d’énergie similaires sont en cours de montage dans d’autres copropriétés que nous gérons», assure Managimm.

Intégration par le biais des expertises mutuelles

Pour piloter sa tête de pont belge, Homeland a confié la gestion administrative de l’entreprise à Jean-Philippe de Foy, qui en est devenu le country manager Belgium, tandis que Vincent Spruytte se consacrera au développement des activités énergétiques pour l’ensemble du groupe en France et en Belgique.

Pour réussir la croissance externe entamée sur le marché belge dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur du syndic, les outils digitaux développés par Homeland et rapidement déployés pour les collaborateurs de Managimm et leurs clients seront le cheval de Troie du nouvel acteur.

Selon Frédéric Remeur, le CEO et cofondateur de Homeland, Managimm aurait, outre sa notoriété très positive sur le marché bruxellois alors que certains concurrents directs sont pour l’instant très critiqués, «plusieurs longueurs d’avance sur tous les autres syndics en Europe en matière de gestion énergétique».