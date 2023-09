La SNCB vend un foncier stratégique au carrefour Delta à Auderghem

La SNCB vient de clôturer la mise à l’étalage d’un terrain urbain idéalement situé sur les hauteurs d’Auderghem, au carrefour Delta.

Le terrain mis en vente par la SNCB, qui publie l’annonce sur le site belgiantrain.be, est sans doute l’un des emplacements disponibles les plus convoités du sud de la capitale. Il se situe en effet à l’angle de la rue Jules Cockx et du boulevard du Triomphe, là où se trouvait la station-service Lukoil, et surplombe la station de métro Delta.

D’une superficie de 17 ares, boisé, proche d’un nœud de communication multimodal exceptionnel, du campus universitaire de l’ULB et de la VUB et de l’hôpital du Chirec, il n’est pas soumis à droit de préemption et avait donc tout pour attirer les investisseurs et promoteurs immobiliers.

© DR

Ceux-ci devaient remettre offre avant le 11 septembre dernier, le prix de départ étant fixé à 2.560.000 euros. On ignore à ce stade si les candidats acheteurs se sont bousculés au portillon et ont fait monter les enchères.