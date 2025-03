Un peu moins de 8.000 biens immobiliers ont été vendus l’an dernier sur Biddit, a indiqué jeudi la Fédération du Notariat (Fednot), en charge de cette plateforme numérique de vente depuis 2018. Cela représente une baisse de 2% par rapport à 2023.

Un total de 7.963 biens immobiliers (maisons, appartements, garages, magasins, etc.) ont été vendus en ligne en 2024 sur la plateforme Biddit, selon Fednot. La tendance reste donc à la décroissance : on dénombrait 8.122 biens vendus par ce biais en 2023 et même 10.100 en 2022, un pic historique.

La Flandre a connu le plus grand nombre de mises en vente sur Biddit en 2024 avec 5.097 biens situés dans le nord du pays (64%). Cela correspond à peu près à la part de marché de la Flandre sur les ventes immobilières en général au niveau national (61%), souligne Fednot. La Wallonie a enregistré sur la même période 2.243 mises en vente sur la plateforme en ligne, et Bruxelles 623.

Une maison vendue 10.100 euros

La province de Flandre orientale a été la plus prolifique en termes de ventes l’an dernier (1.315), alors que la province de Liège s’est démarquée en Wallonie avec 678 ventes.

Ce sont majoritairement des maisons (58%) qui ont été vendues en 2024 sur Biddit, alors que les terrains représentent un cinquième des ventes.

Fednot pointe que le bien immobilier le plus cher vendu sur la plateforme numérique en 2024 est un bâtiment industriel en province de Luxembourg, acheté 2,860 millions d’euros. A contrario, une maison en Flandre orientale a été vendue pour 10.100 euros.