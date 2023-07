La nouvelle ambassade belge des Etats-Unis sera dessinée par un architecte de Philadelphie

Le Département d’État US a annoncé hier la désignation du bureau d’architectes Kieran Timberlake pour la conception des murs des missions diplomatiques américaines à Bruxelles.

C’est un bureau de Philadelphie (Pennsylvanie) qui a été désigné pour concevoir les nouveaux bâtiments de l’Ambassade des États-Unis auprès du Royaume de Belgique et de la Mission des États-Unis auprès de l’Union européenne. L’heureux élu, Kieran Timberlake, a également dessiné la nouvelle ambassade de Londres, qui est désormais un des standards pour les projets des représentations US.

«Ce projet servira de base architecturale à ces deux missions diplomatiques du gouvernement américain. Les nouvelles installations renforceront la collaboration et amélioreront l’efficacité des efforts diplomatiques sur une base bilatérale entre les États-Unis, la Belgique et les 27 pays membres de l’Union européenne», indique le communiqué officiel du Département d’Etat US tombé hier.

Le site bruxellois du Cours Saint-Michel, racheté par le Département d’Etat des Etats-Unis fin 2022 à Besix RED et Immobel, co-propriétaires (50/50) du complexe de bureaux à reconvertir. © D.R.

Ce dernier rappelle que le site choisi – le Cours Saint-Michel à Etterbeek, racheté fin 2022 à Immobel et Besix RED – offre une accessibilité et une commodité inégalées. Il indique également que le projet sélectionné, qui sera exécuté par le Bureau of Overseas Buildigs Operations (OBO), s’efforcera de reverdir le site en s’alignant sur les stratégies et initiatives mondiales de réduction de CO2 des États-Unis, de la Belgique et de l’Union européenne: «Les nouvelles installations diplomatiques fourniront une plate-forme sécurisée, moderne, durable et résiliente pour la diplomatie américaine en Belgique et dans toute l’Europe», précisent les autorités fédérales américaines.

OBO, le bras armé immobilier US très discret

Depuis 1999, OBO a achevé pas moins de 177 nouvelles installations diplomatiques US à travers le monde et a actuellement plus de 50 projets actifs en phase de conception ou en construction à échelle internationale. Outre des installations fonctionnelles et résilientes, ce bureau directement relié au Département d’Etat est également chargé des aspects top secret en matière de sécurité – beaucoup moins visibles – qui protègent les représentations US partout sur la planète.