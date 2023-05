La Maison Hannon, rénovée grâce à un partenariat privé-public, s’ouvre au public

La Maison Hannon, un immeuble icônique de l’Art Nouveau bruxellois, s’ouvre au public dès ce 1er juin, après une première phase de restauration rendue possible grâce à un partenariat privé-public. Une vente de NFT aidera au financement de la deuxième phase.

Véritable petit bijou architectural, cette mythique bâtisse située à Saint-Gilles, au croisement de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction, fut construite en 1902 par l’architecte Jules Brunfaut à la demande de Marie et Edouard Hannon, couple franco-belge. La maison sera mise en vente par la famille en 1965 pour n’être rachetée que 14 ans plus tard par la commune de Saint-Gilles, avant d’être classée en 1983. Inutile de préciser qu’elle nécessitait une rénovation en profondeur.

Aujourd’hui terminée, la restauration de la façade a débuté en 2022. © Grégory De Leuuw

600.000 euros à ce jour

Une première phase de restauration (fresque de la cage d’escalier, mosaïques, parquet, fenêtres, bow-window et façade) a été lancée dès 2014. Quelque 600.000 euros des secteurs publics et privés ont été mobilisés à cet effet. Septante-cinq pour cent des aides à la restauration ont été apportés par Urban Brussels, 25% par des fonds privés. Quant à l’aménagement des lieux, deux tiers des investissements ont été accordés par St’Art Invest et un tiers par la Loterie Nationale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Musée Horta et Image de Bruxelles.

La fresque de la cage d’escalier est signée Paul Baudouin. Elle témoigne du goût pour l’Antiquité d’Edouard Hannon. © Grégory De Leuuw

Aujourd’hui, la façade est donc superbement rénovée, tout comme le rez-de-chaussée, qui restitue fidèlement l’univers des Hannon, et le premier étage, qui est lui dévoué aux expositions temporaires.

Une seconde phase de restauration va être menée jusqu’en 2030, sous un mode work in progress, qui permettra de laisser le bâtiment ouvert au public. Il s’agira de réaménager le jardin, de restaurer la serre, les vitraux manquants et la toiture. Deux euros par ticket aideront notamment au financement de ces nouveaux travaux, la Maison Hannon tablant sur 31.000 visiteurs annuels.

Un des magnifiques vitraux rénovés. © Dorian Lohse

Des NFT pour financer la 2e phase de rénovation

La préservation du patrimoine s’inscrit dans l’air du temps et fait appel aux nouvelles technologies pour collecter des fonds. Si une campagne de crowdgiving avait permis de collecter plus de 25.000 euros pour engager les premiers frais de la restauration de la façade, une collection de non fongible tokens (NFT) permettra de soutenir le financement de la restauration de la serre. La start-up belge ARTTS va mettre en vente une collection de quatre œuvres digitales portant sur quatre motifs de la Maison Hannon qui seront interprétés par un collectif d’artistes belges. Chacune des quatre collections sera déclinée en une série limitée de 26 NFT. Cette vente devrait permettre de récolter 25.000 euros.