La loi Breyne non conforme à la réglementation européenne ?

La Commission européenne estime que ce système de garantie, qui protège l’acquéreur d’un bien en construction contre le risque d’insolvabilité de l’entrepreneur, viole la directive européenne sur les services.



La loi Breyne date de 1971 et réglemente la construction d’habitations en Belgique. Elle offre une protection étendue à l’acheteur via notamment un contrat transparent précisant le prix total du projet, les modalités de paiement des travaux. Elle fixe part ailleurs les responsabilités et prévoit des garanties financières. Et c’est que le bât blesse, juge la Commission, selon laquelle ce système de garantie est disproportionné.

L’entrepreneur agréé doit déposer une garantie égale à 5% du prix de la construction, pour le professionnel non agréé ce sera 100%.

Si chaque entrepreneur est tenu par la loi de déposer une garantie d’achèvement auprès de la banque afin de protéger ses clients de la faillite, le montant diverge fortement selon que l’entrepreneur en question soit agréé ou pas. Pour les entrepreneurs agréés, le montant exigé équivaut à 5% du prix de la construction, tandis que pour les entrepreneurs non agréés, le montant total (100% donc) doit être garanti.



Pour la Commission européenne, ce régime de garantie est disproportionné et restreint la liberté d’établissement et de prestation de services des entrepreneurs étrangers et des entreprises qui ne sont pas directement engagées dans des activités de construction. Aussi, elle a engagé une procédure d’infraction contre la Belgique au motif que la loi viole la directive européenne sur les services.