La fréquentation des centres commerciaux retrouve du tonus

Le nombre de visiteurs annuels recensés l’an dernier dans les 24 principaux centres commerciaux du pays est en hausse et dépasse même légèrement celui de 2019.

Le BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers), la fédération qui regroupe les principaux centres commerciaux du pays, se réjouit de constater que la baisse de fréquentation enregistrée par ses principaux affiliés durant et après la pandémie n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Les contrôles de fréquentation réalisés l’an dernier dans les 24 principaux centres commerciaux de Belgique confirment en effet que le nombre de visiteurs annuels recensés en 2023 est supérieur à celui de 2022 (+7,2%), mais dépasse également le niveau de 2019 (+1%). Sur les 12 derniers mois, on y a ainsi dénombré pas moins de 124.588.861 visiteurs et clients potentiels.

Pour rappel, les 24 centres commerciaux recensés pour chiffrer les tendances de fréquentation à l’échelle nationale sont -par ordre décroissant selon l’indice GLA (surface brute à louer)- Wijnegem Shopping Center, Esplanade (Louvain-la-Neuve), Docks Bruxsel, City 2 (Bruxelles), Médiacité (Liège), Shopping Cora Rocourt, Shopping Cora Châtelineau, Waasland Shopping (Sint-Niklaas), Les Grands Prés (Mons), Woluwe Shopping Center (Bruxelles), Shopping Cora Messancy, Shopping Les Bastions (Tournai), Galeries St Lambert (Liège), Shopping Cora La Louvière, Rive Gauche (Charleroi ), Westland Shopping Center (Bruxelles), Ring Shopping Kortrijk Noord, K in Kortrijk , Shopping Center Belle-Ile (Liège), Shopping Cora Anderlecht, Shopping Nivelles, Genk Shopping 1, Centre Commercial Ville 2 (Charleroi) et Shopping Center M2 (Maasmechelen).

Visiteur ne rime pas forcément avec profit

Au même moment, on apprend que la direction française de la chaîne d’hypermarchés Cora, encore très présente dans cette liste, va supprimer pas moins de 250 emplois, soit un poste sur huit. La filiale du groupe Louis Delhaize compte chez nous encore sept succursales. Mais selon la direction, presque toutes seraient déficitaires, comme l’annonce aujourd’hui le magazine professionnel spécialisé RetailDetail.