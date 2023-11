La commissaire européenne à l’Énergie Kadri Simson visite la start-up belge BuildUp à Aarschot 

En rendant visite à une des entreprises belges pionnières de la construction modulaire hors site, l’Europe veut souligner l’importance de l’industrialisation de la rénovation immobilière pour atteindre ses objectifs en matière de décarbonation du bâti existant.

La visite de travail rendue ce vendredi à Aarschot dans les ateliers de la start-up BuildUp est plus que symbolique. L’entreprise belge pionnière de la construction durable hors site et de la rénovation énergétique planifiée en atelier, en filière sèche, dispose d’une ligne de production encore trop rare dans notre pays, mais appelée à un bel avenir vu l’urgence à modifier rapidement les filières de construction et de rénovation du bâti.

Industrialisation de la rénovation énergétique

Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe d’ici 2050, environ 90% des 119 millions de bâtiments résidentiels européens doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique. Ce défi ne pourra pas être relevé à l’aide des méthodes traditionnelles de construction et de rénovation. Des techniques plus rapides et intelligentes devront donc voir le jour dans les prochaines années. Les ressources étant rares, l’industrialisation est la clé pour répondre à cet énorme besoin. Celle-ci implique que des habitations entières ainsi que des éléments individuels, comme les façades et les toits, soient construits à grande échelle en usine (hors site) avant d’être assemblés sur site, accélérant ainsi de manière significative le processus de construction ou de rénovation.

Lancé et budgété dès 2020, le plan d’action européen stipule que le taux de rénovation devrait doubler au cours des 10 prochaines années, le but étant de rénover 35 millions de bâtiments d’ici 2030. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, stimuler la numérisation des process et encourager la réutilisation de matériaux. Les objectifs ultimes sont de mettre l’Union européenne sur la voie de la neutralité climatique et d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la campagne baptisée Renovate Europe, la commissaire européenne à l’Energie multiplie pour l’instant les rencontres ciblées sur le terrain à des entreprises et projets remarquables qui illustrent cette politique européenne en matière de rénovation énergétique déjà «en action». Lors de sa visite de ce vendredi, Kadri Simson s’est montrée particulièrement intéressée par un projet récent dans le cadre duquel BuildUp a rendu plusieurs bâtiments scolaires climatiquement neutres en deux mois seulement. Pendant le court laps de temps des vacances d’été, les bâtiments concernés ont été isolés par l’extérieur par le biais de parois (façades) et de nouveaux toits prémontés en atelier et assemblés sur place.

Les nouveaux murs des écoles lilloises Salengro et Brossolette construits dans les ateliers de l’entreprise belge BuildUp et posés en un temps record durant les dernières vacances d’été. © DR