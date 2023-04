Joël Gorsele nommé CEO d’Intervest

Le conseil de surveillance d’Intervest Offices & Warehouses vient de confirmer la nomination de Joël Gorsele au poste de chief executive officer (CEO).

Précédemment CIO (chief investment officer) au sein du groupe Intervest, celui-ci a dirigé durant deux ans le département investissement ces dernières années et fait croître le portefeuille d’immeubles logistiques. Avant sa nomination comme CIO en janvier 2021, il avait travaillé à Londres pour Redevco Investment Management, chez Degroof Petercam et Deloitte. Joël Gorsele aligne déjà plus de 15 ans d’expérience dans le secteur immobilier.