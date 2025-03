Ixelles régule les loyers étudiants: 15% des logements devront coûter moins de 450 euros

Se loger à Ixelles devient un défi pour les étudiants. Face à la flambée des loyers, la commune impose désormais un quota de logements abordables pour les jeunes. L’objectif: freiner la la hausse des prix dans un des quartiers universitaires les plus convoités de Bruxelles.

Si Ixelles reste le cœur de la vie étudiante à Bruxelles, s’y loger à un prix abordable est de plus en plus compliqué, ressort-il d’une récente étude de perspective.brussels. Forte concentration d’étudiants, offre de logements insuffisante… Tous ces éléments exercent une pression constante sur les loyers. Résultat: les prix s’envolent. La commune a donc décidé d’agir en imposant un quota aux promoteurs immobiliers. Désormais, 15% des nouveaux logements étudiants devront rester sous le seuil des 450 euros.

Pourquoi les loyers étudiants explosent à Ixelles?

À Bruxelles, Ixelles est incontestablement « le » quartier étudiant par excellence. Avec sa proximité immédiate des campus et ses nombreuses commodités, la commune attire chaque année des milliers d’étudiants (belges, et étrangers). Elle abrite notamment l’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB), ainsi qu’un grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur.

Une vraie fourmilière qui s’est développée pour s’adapter à la vie étudiante. La commune accueillerait à elle seule près de 40% des 137.000 étudiants logés à Bruxelles, selon perspective.brussels. Mais alors que la demande de kots et appartements ne cesse de grimper, que l’offre peine à suivre, les loyers trinquent…

Le loyer moyen (charges comprises) atteint désormais 600 euros en Région bruxelloise. En trois ans, il a ainsi augmenté de 26%, soit de plus de 125 euros. Et c’est souvent bien pire à Ixelles.

« Près de 60% des étudiants rencontrent des difficultés à trouver un logement et 94,4% citent le coût élevé du loyer comme raison principale », explique le parti Les Engagés, qui pointe du doigt la mauvaise qualité de ces logements.

450 euros max: Ixelles impose un quota

Face à cette situation, les autorités communales ont décidé d’imposer un quota: 15% des nouveaux logements étudiants devront rester sous le seuil de 450 euros. Une mesure nécessaire pour tenter de préserver l’accès au logement des étudiants à Ixelles, en freinant la pression sur les loyers.

Pour respecter cet engagement, les promoteurs pourront collaborer avec l’Agence Immobilière Sociale Étudiante (AISE) ou d’autres structures d’aide aux étudiants.

Selon l’échevine de l’Urbanisme Julie de Groote (Les Engagés), rien qu’en ce début d’année 2025, la commune a déjà été sollicitée pour la construction de plus de 2000 logements étudiants autour des universités, qui viendront s’ajouter aux plus de 3000 déjà autorisés précédemment. Mais pour éviter les effets pervers de la spéculation, « nous voulons tout de suite placer un marqueur fort et insérer dans ces grands projets du logement étudiant accessible ».

Grâce à cette initiative, le bourgmestre d’Ixelles Romain De Reusme souhaite poser « les bases d’une politique structurante qui garantit un accès plus équitable aux kots et préserve la mixité du quartier. Cette dynamique, nous souhaitons l’ancrer durablement, pour offrir un cadre de vie accessible et équilibré aux étudiants d’aujourd’hui et de demain. »

Par ailleurs, la commune va réaliser un monitoring du logement étudiant, en collaboration avec perspective.brussels, afin de répondre aux besoins réels des populations estudiantines.