Important projet mixte déposé rue de la Régence, à Bruxelles

Porté par la famille Jaspers via le véhicule Regent Invest, un important projet mixte vise la rénovation profonde de l’îlot urbain bordant la rue de la Régence. Il est à l’enquête publique depuis ce mercredi.

L’imposant projet de rénovation urbaine porté et dessiné par la famille Jaspers se situe entre les rues Allard et de la Régence, à l’angle avec la rue de l’Arbre, à hauteur de l’église des Minimes. L’îlot a précédemment accueilli l’ancien couvent de Berlaimont avant d’héberger les murs de la Compagnie anonyme d’assurances La Belgique.

Le quadrilatère urbain (rues de la Régence, de l’Arbre et Allard) après les travaux visés par la demande de permis. © Jaspers

Le programme vise à rénover lourdement les immeubles de bureaux existants pour y implanter un ensemble mixte comprenant des bureaux (13.500 m2), 4 unités commerciales spacieuses (1.668 m2) et 18 grands appartements de standing (3.298 m2). La suppression du parking à l’air libre au profit d’un jardin arboré avec étang logé en intérieur d’îlot est également au programme.

Le dossier a été enregistré complet par l’administration régionale début octobre. La demande de permis est à l’enquête publique depuis hier, pour un mois. La Commission de concertation est programmée le 3 janvier prochain. Le montant des charges d’urbanisme est fixé à environ 110.000 euros.

Jardin et logements depuis la rue de l’Arbre. © Jaspers

Circularité au programme

Tous les immeubles concernés sont situés dans les zones de sauvegarde du Palais de Justice et de la Grande Synagogue. L’ensemble existant se compose de plusieurs bâtiments adjacents formant un C autour d’une cour intérieure occupée par un parking et un espace vert. Le programme de rénovation lourde cible la conservation de ce tissu bâti, réutilisé au maximum de son potentiel et transformé en un ensemble à usage mixte dont la fonction bureau sera concentrée le long de la rue de la Régence et les logements le long des rues Allard et de l’Arbre, plus calmes. En intérieur d’îlot, l’extension actuelle sera démolie pour y reconstruire des surfaces de logement et des espaces de coworking. L’espace extérieur et l’accès au parking sont conservés dans leur localisation mais adaptés pour augmenter la surface en pleine terre (+/- de 765 m2) et supprimer les parkings extérieurs au profit de la création d’un parking vélo couvert.

Terrasses et jardin agrandi en intérieur d’îlot. © Jaspers

Jardin public-privé

Un remodelage complet du profil du terrain de la cour et du jardin est prévu pour éviter l’effet d’enclave, en y ajoutant une pièce d’eau et des feuillus. Selon les concepteurs, ce jardin intérieur sera un des points forts du projet pour tous les utilisateurs du site; mais aussi pour usagers de la ville: même s’il restera privé, il sera accessible aux piétons pendant les heures d’ouverture des bureaux durant la semaine. En dehors de ces heures, il sera uniquement accessible via un système de contrôle d’accès afin de garantir aux occupants la privacité et le calme en soirée et pendant les week-ends.