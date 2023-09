Important projet de rénovation et d’extension aux Cliniques universitaires Saint-Luc

Le centre hospitalier bruxellois ouvert en 1976 sera entièrement repensé à l’horizon 2035. La demande de permis d’urbanisme, qui dépasse largement le complexe hospitalier historique, est actuellement à l’enquête publique.

C’est l’association momentanée VK architects & engineers et le bureau Michel Rémon et Associés qui a été chargée de l’étude, de la conception et du suivi de la réalisation du copieux programme Hôpital 2025 «HospitaCité» initié par le maître d’ouvrage, les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Le futur jardin suspendu des Cliniques et les nouvelles connexions avec le campus universitaire voisin. © VK architects & engineers et le bureau Michel Rémon et Associés

Cet important programme actuellement à l’enquête publique vise à rénover et reconstruire l’ensemble du site urbain qui héberge les Cliniques universitaires. Celles-ci ont le souhait de réorganiser leur site «pour retrouver toutes les qualités spatiales et fonctionnelles d’un hôpital académique moderne». Pour y parvenir, elles ont réalisé un schéma directeur listant une série d’objectifs à atteindre via le nouveau projet de restructuration. Et on peut déjà dire que le programme sera copieux et complexe, vu l’obligation de ne pas interrompre le fonctionnement quotidien du centre hospitalier, un des plus importants de la capitale.

Objectifs orbi et urbi

Parmi ces objectifs, on trouve notamment la rénovation progressive d’un des cœurs du site: le bâtiment médico-technique, alias le «socle», sera entièrement transformé sans débrancher l’activité. Il s’agit d’une infrastructure de 150 mètres sur 150 mètres logée dans les 4 niveaux inférieurs (61.000m² en sous-sol) de l’ancienne tour d’hospitalisation. Deux bâtiments connexes seront détruits et la partie supérieure sera rénovée pour l’UCLouvain (20.500 m²). Une nouvelle tour d’hospitalisation (72.500 m²) viendra compléter cet important programme de reconstruction sur son versant opérationnel.

Mais le projet d’ensemble ne s’arrête pas au cœur de l’hôpital et vise également à améliorer la lisibilité actuelle du complexe hospitalier et à y intégrer les nouveaux standards d’accueil des patients: lumière naturelle, lisibilité des parcours, espaces communs de qualité, etc. A cet effet, l’entrée principale actuelle, transformée en jardin public, sera déplacée de l’avenue Hippocrate vers l’avenue Mounier. Lors de l’instruction du permis mixte déposé voici trois ans déjà, il a en effet été précisé aux porteurs du dossier de ne pas intervenir sur le parking Hippocrate et de «ne plus dévoyer l’avenue Hippocrate», une voirie urbaine qui doit conserver son identité publique.

Le futur accès depuis la place Carnoy vers l’entrée Sud des Cliniques. © VK architects & engineers et le bureau Michel Rémon et Associés

Le chantier dépassera donc largement les murs du complexe hospitalier repensé et développera un nouveau projet urbain pour réunifier celui-ci et son campus universitaire, en repensant l’ensemble des circulations et les parkings voisins (Esplanade, Gravier et Faculté Nord, ce dernier étant augmenté de 161 places), sans oublier une liaison améliorée avec la place Carnoy et la station de métro Alma.

Timing et budget

Le programme complet est actuellement estimé à 550 millions d’euros. Il prévoit l’inauguration de la nouvelle tour d’hospitalisation en 2030 et une fin probable des travaux de rénovation fin 2035. Deux projets spécifiques intégrés à l’ensemble de ce programme ont d’ores et déjà fait l’objet de demandes de permis spécifiques qui ont été accordées. Ceux-ci sont en cours d’exécution. Le projet HospitaCité, objet de la présente demande de permis d’urbanisme, porte sur le solde du programme.