Immobilier: les prix s’envolent dans le centre-ville de Liège

L’offre d’appartements neufs reste fournie dans toute la province, avec le centre de Liège comme locomotive. Les prix y sont en hausse de 9,5 % en un an, tirés vers le haut par des projets d’ampleur.

Année après année, le marché de l’appartement neuf en province de Liège démontre qu’il reste l’un des plus fournis de Wallonie. La dynamique du neuf y est désormais bien présente. De nombreux projets sont d’ailleurs dans les cartons. Selon les chiffres de ventes de la Fédération des notaires, le ralentissement de l’activité est présent mais dans des proportions modérées.

En matière de prix, pour toute la province, on relève une stabilisation (+ 1%) par rapport à l’an dernier et une hausse de 26 % en cinq ans, selon les chiffres de Realo. Le prix moyen d’un appartement est affiché à 3.109 euros/m². Soit 230.000 euros pour un appartement une chambre et 278.000 euros pour un appartement de deux chambres. Notons que les prix restent toujours très homogènes dans toute la province.

Une vingtaine de projets à Liège

Le centre-ville liégeois est bien évidemment l’entité où la dynamique immobilière est la plus intense de toute la province. Le prix moyen d’un appartement est de 3.069 euros/m², soit 218.607 euros pour un appartement d’une chambre et 283.350 euros pour un appartement deux chambres. Les prix ont augmenté de 9,5 % en un an et de 35 % en cinq ans, preuve de l’apparition d’un nouveau marché neuf en centre-ville.

Parmi les projets en cours, il reste toujours les grosses locomotives telles que Bavière (Thomas & Piron, UrbaLiège et BPI), Rives Ardentes (Neolegia) et Paradis Express (Matexi). Même si la commercialisation des deux derniers projets touche à sa fin. Pour le reste, citons Les Jardins des Guillemins (Moury Promotion et Belfius Immo), Les Jardins du Terril (Matexi), la Résidence Asklépios (Immobilier Concept), Les Jardins de l’Arsenal (Ardent Real Estate), Grand Léopold (Matexi), Louvrex 133 (Moury Promotion), Privilégia (Dare2Build), Liège View, la Résidence des Tawes, la Résidence Bois de la Dame, les Terrasses de Fontainebleau, les Jardins de Villencourt (Concept confort), Rocourt Village (General Construction), l’Eco-Résidence QR (I & C) et la Résidence Fragnée (Mélotte Groupe).

Du côté de Seraing, l’offre continue à être conséquente même si aucun nouveau projet n’est apparu ces derniers mois. Les prix sont stables par rapport à l’an dernier, pour s’afficher à 2.688 euros/m², en hausse de 12 % par rapport à 2019. Le prix moyen de l’appartement une chambre est affiché à 191.000 euros alors que celui du deux chambres s’élève à 250.000 euros. Parmi les projets en cours, citons Gastronomia (Thomas & Piron), Les Plaines Sereines (Dare2Build), les Résidences du Bol d’Air (Hobeco), La Roche (Wust), la Résidence Oxygen (Mélotte Groupe), Résidence et Tendance de même que la Résidence Churchill.

Verviers retrouve une dynamique

Du côté de Spa, il ne reste pratiquement plus que des fins de commercialisation avec le Radisson Residences Spa (Unibricks), Les Fagnes (Horizon), les Villas de Balmoral (Horizon Groupe) et Royal Garden. Seul le projet Bois Madame (Ardent Real Estate) dispose encore d’une certaine offre. Les prix médians sont en recul à 3.207 euros/m², le stock actuel étant moins important que celui de l’an dernier (- 10%).

Dans les autres entités comme Verviers, Malmedy ou Eupen, l’offre d’appartements neufs reprend des couleurs. A Eupen, on retrouve toujours Neo (Thomas& Piron), Die Berggärten (Pierre & Vacances), la Résidence Weserschiff et The Print comme principaux projets. A Verviers, il y a à nouveau un peu de choix avec la Résidence d’Ockham, l’Eco-Résidence H2O (Invest & Corporate) et le Domaine Bonvoisin (Gehlen Immo). Alors qu’à Malmedy, les Terrasses du Ravel (Cypress Group), le Hêtre Pourpre et la Résidence Malgrave concentrent l’essentiel de l’offre. z