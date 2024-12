Immobilier: investir dans le luxe avec le Kretz Club?

Les Kretz, de l’émission de TF1 L’Agence, ouvrent un club pour investir dans l’immobilier de luxe. Avec une mise minimale plutôt basse, à quel rendement peut-on s’attendre ?

La célèbre famille française d’agents immobiliers de luxe Kretz, connue pour l’émission de télé-réalité L’Agence, lance son club privé d’investissement. Le Kretz Club, une collaboration avec ClubFunding, un groupe spécialisé dans l’investissement immobilier en crowdfunding, est très sélect. Il est limité à 500 places, et ceux qui souhaitent s’y inscrire doivent déjà se placer sur liste d’attente.

Normalement, une fois le formulaire d’adhésion rempli, et si la candidature est retenue, un appel téléphonique est organisé et la décision est prise dans les 48 heures. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, comme il s’agit de bâtisses de luxe, le ticket d’entrée est assez bas, à partir de 1.000 euros. L’objectif étant “d’ouvrir les portes de ces opérations immobilières de luxe normalement inaccessibles”. Mais il y a un mais : la carte de membre coûte 2.000 euros par an, ce qui peut avoir un impact sur le rendement.

Rendement ?

Mais qu’en est-il de ce dernier ? Selon Nicolas Jacquet, de la société d’investissement en immobilier OWN Group, cité par L’Écho, les biens de luxe choisis par les Kretz sont achetés, rénovés et vendus. Ce qui assurerait un rendement jusqu’à 20% en trois ans, et de 8% maximum par an.

Nicolas Vincent, de la société d’investissement en immobilier BuyerSide, se demande si le crowdfunding est vraiment le meilleur moyen pour investir dans les biens de luxe et obtenir un bon rendement. Il prévient aussi que l’investisseur n’a aucun pouvoir de décision, celui-ci étant entièrement confié aux Kretz.