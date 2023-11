Immobel va lancer les travaux dans le bas du Sablon 

La Commission de concertation organisée le 24 octobre dernier par la Ville de Bruxelles a enfin rendu un avis favorable au projet introduit par Immobel rue Lebeau, sujet à d’intenses controverses depuis plus de 10 ans.

L’avis de la Commission de concertation organisée le 24 octobre dernier a été publié sur le site de la Ville de Bruxelles il y a quelques jours à peine. Et il est cette fois unanimement favorable, tant pour le permis d’urbanisme que d’environnement… ce qui ne manquera sans doute pas de faire bondir à nouveau les opposants à ce projet mixte maintes fois critiqué malgré ses nombreuses retouches.

Le jardin partagé, en intérieur d’îlot. © Assar Architects

Selon Assar Architects, les concepteurs du projet, les quelques conditions mentionnées en marge de l’avis n’empêchent pas les travaux d’enfin débuter. Immobel, le porteur du projet, ne devrait donc plus tarder à lancer le chantier sur l’îlot triangulaire urbain joignant les rues Lebeau, de Ruysbroeck et Paille au bas de la place du Grand Sablon.

Pour rappel, la dernière moûture retouchée – et aujourd’hui validée – du projet mixte prévoit finalement, sur un total de 35.000 m² hors sol, la rénovation de trois immeubles de bureaux (Justice, Sablon et Paille Office Building, 26.745 m²) et la démolition-reconstruction du bâti de la rue Lebeau pour y construire un complexe de 64 appartements (8.281 m²). Sur la quasi-totalité du projet, des unités commerciales (10) sont prévues en rez d’immeubles sur une superficie totale de 2.000 m². 158 parkings pour voitures et 425 parkings pour vélos (tous en sous-sol) viennent compléter le programme, qui ne comporte plus d’infrastructure hôtelière, comme c’était le cas dans la version précédente, à hauteur de la place de la Justice (voir plans ci-dessous).