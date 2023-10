Ghelamco Groupe affiche des résultats semestriels négatifs mais dit garder le cap

Malgré le sévère ralentissement observé sur les marchés immobiliers mondiaux, le Groupe Ghelamco limite les dégâts financiers et industriels grâce à la diversification de son carnet de commandes et ses succès commerciaux.

Vu l’ambiance très morose et les mauvais signaux qui parviennent pour l’instant du secteur de la promotion immobilière, on attendait avec curiosité les résultats de Ghelamco, un des ténors du secteur. Avec un résultat net semestriel à -38 millions d’euros, on peut dire que Ghelamco Groupe, qui agit en tant que «Holding d’investissement» et comprend les ressources investies dans la réalisation de projets immobiliers en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Pologne, limite la casse pour les six premiers mois de cette année.

«Cette baisse par rapport au premier semestre 2022 n’est pas une surprise pour nous: le marché immobilier est confronté à un net ralentissement lié aux turbulences macro-économiques combinées à une hausse significative des taux d’intérêt ayant un effet sur les rendements prévus et sur les justes valeurs du portefeuille entièrement loué. En outre, ce résultat net a été marqué négativement par le jugement -en notre défaveur- du Tribunal de Première Instance de Bruxelles concernant le conflit qui nous oppose aux autorités publiques bruxelloises dans le projet Eurostadium et qui nous oblige à acter une perte de 23,6 millions d’euros rien que sur ce seul poste», expliquent les analystes de Ghelamco dans le rapport semestriel publié ce samedi.

On peut également y lire que le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 34 millions d’euros et concerne principalement les revenus locatifs (15,8 millions) et les ventes de projets résidentiels (18,2 millions). Malgré des variations substantielles des prix totaux de la construction au cours de la période écoulée, la Société, qui a vu ses coûts de financement augmenter mais assure garder d’excellentes sources financières, dit avoir réussi à réduire son risque d’exposition à l’inflation en concluant des contrats à prix fixe avec des sociétés liées et externes.

Au cours du semestre écoulé, le groupe Ghelamco affirme néanmoins avoir poursuivi ses investissements dans les projets existants et augmenter la valeur ajoutée de son portefeuille, pour atteindre un total bilantaire de 2,8 milliards d’euros. Les capitaux propres, en baisse, sont encore chiffrés à 1,14 milliard d’euros.

Principaux projets en cours

Parmi les points d’actualité les plus importants concernant ses projets en cours, Ghelamco Groupe met en avant pour sa filiale belge les travaux d’aménagement en cours dans le projet de bureaux et d’hôtel The Wings à Diegem, déjà loué à 92% (solde en négociation) et en phase de livraison aux principaux locataires, parmi lesquels figurent Bayer, Securitas, Foodmaker et la ProLeague.

En Belgique toujours, les travaux de construction du datacenter Nexus logé au cœur du parc de recherche sur les énergies vertes de Zellik sont bien avancés. Il s’agit du premier centre du genre sur le territoire belge et Ghelamco mise énormément sur ce nouveau marché promis à croissance rapide. Le projet comprend le développement de bureaux, d’installations de R&D, de formation, de co-création et fournira de l’espace aux startups, spin-offs, centres de connaissances, etc. De plus, de tout nouveaux procédés techniques de récupération de chaleur permettront de déployer sur le site un réseau d’échange de chaleur entre les futurs occupants.

Nexus, 1er Datacenter d’une longue série, implanté dansle parc Green Energy à Zellik

A Knokke, les travaux de construction du projet résidentiel Lake District, entièrement vendu, se terminent à un rythme accéléré. Le projet propose 166 logements haut de gamme répartis sur trois bâtiments et 4.200 m² de commerces.

A Anvers, les travaux de construction de Nova One, un immeuble à locataire unique offrant des bureaux, un entrepôt et des places de parking souterraines, se terminent également. La livraison est toujours prévue avant l’été 2024. Entièrement préloué à Dematic, le complexe vient d’être vendu à Ethias en état futur d’achèvement.

Enfin, Ghelamco Belgium, pilotée par Michaël Gheysens et qui dispose d’une quarantaine de projets en portefeuille, poursuit activement cinq développements déjà connus: Droixhe (Liège), The Cube (Diegem), Copernicus et Noorderlaan (Anvers Ouest) et Lloyd George (Bruxelles, limite bois de la Cambre), où un nouvel architecte, Jaspers-Eyers, a été désigné.

A Londres, au 225 City Road, les travaux de construction du complexe mixte The Arc (100 unités résidentielles et 15 000 m² de bureaux et de commerces) sont en phase d’achèvement, la livraison étant prévue début 2024. 62% des logements sont déjà réservés, commerces et bureaux sont en phase de commercialisation.

En Pologne, à Varsovie et Katowice, les travaux de construction de complexe mixtes ou de bureaux se poursuivent sans discontinuer. Plus de 150.000 m² de bureaux et des centaines d’appartements sont en phase d’achèvement.

The Cube

Perspectives 2023

La stratégie du Groupe est de diversifier davantage son portefeuille de développement et de rien changer à sa stratégie de croissance soutenue malgré les perturbations dans le secteur financier et bancaire mondial qui engendre un réflexe attentiste chez les investisseurs.

«Nous sommes conscient que le ralentissement des ventes de projets de bureaux et des logements neufs continuera d’exercer une pression négative sur les rendements et pourrait avoir un impact sur les valorisations des immeubles de placement fin 2023.

Mais nous sommes convaincus de pouvoir minimiser l’effet de la situation actuelle sur nos résultats financiers annuels», tempère la direction de Ghelamco Groupe.