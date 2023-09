Fin de mercato estival pour Philippe Gillion chez Macan.Group

Philippe Gillion (Holding Macan) vient d’engager coup sur coup deux nouveaux CEO pour piloter son jeune groupe immobilier. Alexis Lebedoff reprend dès ce lundi les rênes de Sotheby’s International Realty Belgique-Maroc aux côtés de Sven Janssens, le tout nouveau CEO de Macan.Group.

Il y a quelques jours, on apprenait la nomination de Sven Janssens au poste de PDG de Macan.Group. Sa mission à ce poste laissé vacant depuis le départ d’Alain Lebens il y a un an : «Développer davantage, avec le soutien de l’équipe, la stratégie, la structure et l’organisation de Macan.Group. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur ses expériences passées en tant que CEO de HomeInvest Belgium et COO de Leasinvest Real Estate (Nextensa)», explique Philippe Gillion. Sven Janssens remplacera également – temporairement – Nicolas Deremince, qui pilotait Macan.Development Belgique et quittera le groupe fin 2023 au plus tard.

Achever la «transversale»

Macan.Group est une holding privée pensée il y a 10 ans déjà par Philippe Gillion. A partir du développement immobilier ici et ailleurs (Macan.Development et Macan.Africa), elle a pour objectif de regrouper progressivement toutes les expertises immobilières, du courtage (Sotheby’s International Realty Belgique et Maroc) à l’investissement (Macan.Properties) en passant par la gestion immobilière (Castell Management).

Pour financer les travaux de rénovation d’un de ses derniers projets en date, le Louise 375, Macan Development – la branche promotion de Macan.Group – vient de lever 1,5 million d’euros en crowdlending via ECCO NOVA. Les travaux ont débuté. Les plateaux de bureaux des étages seront destinés à la location (400m2/plateau). © DR

Alexis Lebedoff, qui a occupé depuis 20 ans des postes de direction au sein de grandes entreprises internationales – principalement actives dans les domaines de la technologie, des médias et des communications -, apportera à l’équipe en place son expertise managériale et commerciale. «J’ai développé une profonde passion pour l’immobilier et j’ai renforcé mon lien avec ce secteur à travers divers projets personnels. Aujourd’hui, j’ai la chance de combiner l’expertise que j’ai acquise en matière de leadership et de développement des affaires avec mon véritable intérêt pour l’immobilier», confie-t-il.

Le nouveau patron, qui remplace Nicolas Laporta à la tête de Sotheby’s International Realty Belgique et Maroc, prend le relais dans une conjoncture particulièrement difficile qui voit se confirmer un ressac sur le nombre de transactions immobilières engrangées par les agences, y compris sur le haut de gamme. Son ambition sur papier sera de «créer encore plus de valeur pour nos clients en combinant notre expertise dans l’immobilier de luxe et l’art. Dans mon nouveau rôle, je m’appuierai sur ces bases pour étendre notre présence en Belgique et au Maroc», promet-il.