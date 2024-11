Femmes en chantier: le secteur de la construction recrute

En manque de bras, la fédération belge de la construction lance une vaste campagne de sensibilisation à destination des femmes, sous-représentées dans le secteur. Objectif: casser les stéréotypes de genre et revaloriser la profession.

Blavier & Fille, Toiture Mauen & Fille, Namur Asphalte & Fille… Elles sont 66 entreprises à avoir changé momentanément leur nom pour cette opération de séduction. A l’initiative de la fédération belge de la construction Embuild, ces sociétés ont en effet accepté de féminiser leur logo en y accolant l’extension ‘‘& Fille’’ durant une semaine.

Audacieuse, la campagne vise à démontrer que les femmes ont un rôle à jouer dans le secteur, tout en luttant contre les stéréotypes de genre. Sur les réseaux sociaux, une dizaine de vidéos de portraits de femmes actives dans la construction sont d’ailleurs diffusées par Embuild, valorisant ainsi les carreleuses, ouvrières, apprenties et autres gestionnaires de travaux au féminin.

Où sont les femmes?

Confronté à une réelle pénurie de talents, le secteur a décidé de cibler précisément les femmes qui ne représentent, en Wallonie, que 0,8 % du personnel ouvrier sur les chantiers et 38 % du personnel employé.

‘‘La construction offre de belles possibilités de carrière et de nombreux métiers passionnants sont proposés aux femmes qui souhaitent rejoindre le secteur, déclare Hugues Kempeneers, directeur général d’Embuild Wallonie. Le secteur engage, accompagne et forme son personnel tout au long de la carrière et de réelles opportunités d’évolution sont offertes à celles qui souhaitent s’épanouir dans la construction.’’

Faciliter l’intégration

Pour cette campagne de sensibilisation, la fédération belge de la construction s’est associée à Constructiv, le fonds qui rassemble les partenaires sociaux du secteur. Au sein de cette structure, une conseillère mixité a d’ailleurs été engagée avec la mission de faciliter l’intégration des femmes ouvrières via d’autres actions de sensibilisation et la mise à disposition d’outils spécifiques.

‘‘La féminisation des métiers de la construction nécessite un accompagnement des entreprises et des candidates, ajoute Pierre-Paul Yerlès, directeur de Constructiv Wallonie. C’est un processus qui repose sur des actions concrètes pour déconstruire les stéréotypes et garantir des conditions de travail adaptées. Nous y travaillons et cette campagne de sensibilisation y participe.’’

Le processus de féminisation du secteur de la construction semble doucement s’enclencher: entre 2015 et 2020, le nombre de femmes indépendantes a bondi de 35 % selon Embuild, tandis que le nombre de salariées a augmenté de près de 20%. Mais cela n’est pas encore suffisant et l’opération ‘‘& Fille’’ veut dès lors apporter sa pierre à l’édifice.

