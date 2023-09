Expertise Immo: propriétaire-vendeur, ne dites rien lors des visites

Il peut sembler naturel de vouloir parler de sa maison lors des visites dans l’espoir de la mettre en valeur, mais il est souvent préférable de se taire. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques conseils avisés.

Vendre un bien immobilier de particulier à particulier est un choix personnel que seuls les propriétaires peuvent juger. Cependant, ces derniers ne peuvent négliger les conseils de professionnels, comme la marche à suivre lors des visites. Hélas, nombreux sont les propriétaires-vendeurs qui commettent des erreurs à cette étape. S’il peut sembler naturel de vouloir parler de sa maison lors des visites dans l’espoir de la mettre en valeur, il est préférable de se taire. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour séduire les acheteurs et conclure la vente, voici quelques conseils avisés.

Tout d’abord, il est important de se rappeler que la vente immobilière est basée sur deux niveaux: la séduction et la conclusion. Lors des visites, les propriétaires-vendeurs doivent se concentrer sur la première étape: celle de la séduction et de l’émerveillement. Les acheteurs potentiels doivent avoir le temps de découvrir la maison par eux-mêmes et se l’approprier. Les vendeurs trop bavards empêchent cette magie d’opérer. Ils doivent absolument se taire tout en se montrant aimables et courtois.

Lire aussi | Expertise Immo: aidez les acheteurs à se projeter

Lorsque les propriétaires parlent trop, ils peuvent par ailleurs manquer d’informations clés. A trop parler de la maison et de leur vie dans celle-ci, ils omettent d’écouter les amateurs et de comprendre ainsi ce qu’ils recherchent, leurs motivations à déménager et les aspects de coup de cœur éventuels. Cela nuit à la vente.

Ainsi, parler trop distrait les acheteurs potentiels, les empêche de se projeter eux-mêmes dans la maison. En outre, la surabondance d’informations alimente la partie rationnelle gauche du cerveau et empêche la partie droite émotionnelle de rêver et de déclencher une offre d’achat spontanée.

De plus, lorsque les propriétaires s’occupent de la visite, ils peuvent avoir tendance à survendre leur maison. Ils ont probablement une forte affection pour leur propriété et ont investi beaucoup de temps et d’argent pour la rendre agréable. Cependant, cela peut se retourner contre eux car ils peuvent soulever sans le vouloir les travaux encore à réaliser ou agacer les amateurs qui voient que ceux réalisés sont déjà amortis. Les acheteurs peuvent être rebutés par un propriétaire trop insistant.

Pour mener la visite, choisissez le propriétaire le moins loquace… mais le plus avenant.

Il est également important de noter que tout ce que vous dites peut se retourner contre vous en immobilier. Même si vous pensez que quelque chose est anodin ou charmant, cela peut nuire à votre vente. Par exemple, si vous dites que vous avez planté un arbre dans le jardin pour la naissance de votre enfant, cela renforce le sentiment d’attachement et insiste sur l’histoire personnelle du lieu d’habitation. Ou si vous mentionnez que vous avez dispersé les cendres d’un membre de la famille dans le jardin, cela peut faire fuir les acheteurs potentiels.

Il est donc préconisé que les propriétaires-vendeurs se taisent pendant les visites et qu’ils se mettent en retrait. Si vous devez absolument parler, vous pouvez demander aux acheteurs ce qu’ils recherchent dans une maison et écouter leurs réponses. Le mieux est de les laisser choisir quant au déroulement de la visite, plutôt que de leur imposer votre organisation. Vous pouvez également demander s’ils ont des questions spécifiques sur la maison ou les environs.

En outre, il est recommandé de ne pas faire les visites à deux. Cela peut mettre trop de pression sur les acheteurs potentiels et les empêcher de se sentir à l’aise. Au lieu de cela, choisissez le propriétaire le moins loquace pour faire la visite mais le plus avenant. Si les acheteurs ont des questions ou des préoccupations, le propriétaire peut y répondre par la suite.