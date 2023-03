Ethias rachète le siège de BPI Real Estate

La compagnie d’assurance liégeoise Ethias a bouclé l’acquisition du projet Wood Hub, développé par BPI Real Estate (groupe CFE), qui constitue aussi le nouveau QG bruxellois du groupe CFE.



Avec sa structure portante préfabriquée en bois et béton et sa gestion durable sans énergie fossile, Wood Hub, la partie bureaux du projet mixte développé par BPI Real Estate sur le site Serenitas, à Auderghem, peut être considéré comme un bâtiment exemplaire en termes de durabilité.



Chauffé et refroidi par l’énergie géothermique et des pompes à chaleur, il est revêtu de près de 400 panneaux solaires photovoltaïques et est presqu’autonome énergétiquement (NZEB) avec un besoin en énergie primaire ne dépassant pas 8,59 kWh par m2.



L’immeuble de bureaux de 7.300 m2 est aujourd’hui quasi entièrement loué et sera livré fin 2023, date à laquelle Ethias en deviendra pleinement propriétaire. Le nouveau siège social de CFE jouxtera un important pôle résidentiel de 14.000 m2 – Serenity Valley –, également déjà vendu.



Pour Isabelle Vanderkelen, à la tête du département immobilier d’Ethias, ce projet correspond à la politique d’investissement durable que la compagnie d’assurances entend développer à l’avenir. «L’acquisition de ce nouvel actif bruxellois exemplaire s’inscrit dans le cadre de la diversification de notre portefeuille immobilier et répond parfaitement à nos exigences en terme de qualité, notamment le confort des futurs occupants», insiste-t-elle.



Cette transaction rapidement menée conclut un projet de reconversion d’un ancien complexe de bureaux urbain logé entre les stations de métro Demey et Beaulieu à Auderghem. Conçu par le bureau d’architectes Archi 2000, développé par BPI Real Estate, la construction a été assurée par BPC Group et Wood Shapers, deux autres filiales du groupe CFE.