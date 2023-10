Engie devrait déménager son QG bruxellois dans l’ex-Centre Monnaie 

Un accord de principe a été conclu avec les trois partenaires-développeurs du complexe Oxy, nouveau nom donné à la partie supérieure de l’ex-Centre Monnaie, qui sera rénovée profondément. Engie devrait y occuper 28.000 m² à l’horizon 2026.

Cela fait maintenant plusieurs mois déjà qu’Engie et les trois partenaires en charge du projet mixte Oxy (ex-Centre Monnaie hormis le socle, propriété d’AG Real Estate) sont autour de la table. Sur celle-ci, rien moins que l’occupation via un bail ferme de 18 ans (au moins) de 2/3 des superficies de bureaux incluses dans l’important projet de réhabilitation logé au cœur du Pentagone bruxellois, en bordure du piétonnier. Le loyer convenu dépasse 315 euros/m² par an.

Pour rappel, les porteurs du projet, qui ont obtenu un permis d’urbanisme avant l’été, vont développer en lieu et place de l’ancienne tour en étoile bâtie il y a un demi-siècle près de 70.000 m² accueillant essentiellement du bureau (44.000 m2), 120 appartements et un complexe hôtelier de 316 chambres. Des espaces d’intérêt collectif ou de service public sont également au programme.

Les tours Engie, dans le quartier Nord: leur prise en location totale par la Commission européenne est la condition préalable au déménagement de Engie, qui y a conclu un bail de 13 ans. © Jaspers-Eyers Architects

A l’issue de la procédure de sélection lancée en 2019 et cadrée par un concours international d’architecture, c’est l’équipe pilotée par les bureaux norvégien Snøhetta et belge Binst qui avait été retenue pour repenser les contours des étages du vieux complexe urbain, longtemps occupés par bpost et la Ville de Bruxelles. La date de livraison de l’ensemble est prévue au second semestre 2025.

Pour les partenaires du projet, qui portent également la rénovation lourde du complexe voisin Multi Tower (ex-Tour Philips), il s’agirait d’un deuxième succès de commercialisation qui fera date après celui qui a consisté à loger le QG de Total Energies dans l’immeuble voisin.

Clause suspensive

LL’accord mis sur la table entre Immobel, DW Partners et Whitewood d’une part et Engie de l’autre est conditionné à la prise en occupation préalable par la Commission européenne de la totalité du complexe de quelque 77.000 m² bruts, occupé par Engie dans le quartier Nord en deux temps depuis 2011 (bail de 13 ans). Plusieurs agences européennes occupent déjà depuis quelques mois l’immeuble North Light (30.000 m²), soit près de la moitié du complexe aujourd’hui géré par Whitewood pour compte du fonds Cityforward (SFPIM et Ethias), le nouveau propriétaire des murs. Mais la Commission européenne est en négociations avancées avec le gestionnaire des lieux pour prendre également en location le solde du complexe, soit l’immeuble Pole Star (40.000 m²).