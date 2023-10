Désaffectée, l’ancienne caserne de pompiers d’Evere sera reconvertie en logements

Equilis, la filiale de promotion immobilière de la famille Mestdagh, veut démolir l’ancienne caserne de pompiers de l’avenue Bordet à Evere pour construire un complexe résidentiel de 54 appartements.

Le projet était à l’enquête publique jusqu’au 10 octobre dernier, sans mention dans les pièces accessibles ni de l’identité du déposant ni de visuels montrant les contours du projet. Et cela alors que la Commission de concertation statuant sur la demande de permis introduite avant l’été auprès de la commune d’Evere par Equilis était programmée hier jeudi.

Le promoteur immobilier wallon (famille Mestdagh) porte la construction d’un immeuble comprenant 54 appartements, un espace bureau et un niveau de sous-sol comprenant 45 places de stationnement en lieu et place de l’ancienne caserne de pompiers désaffectée, logée au n°162 de l’avenue Jules Bordet, non loin du cimetière d’Evere et du quartier militaire Reine-Elisabeth, à la limite avec la Région flamande.

L’important plan masse imaginé par perspective.brussels pour reconvertir en nouveaux quartiers une zone stratégique de la commune d’Evere actuellement obsolète ou sous-exploitée et idéalement située. © perspective.brussels, 2020

Une zone régionale en pleine mutation

A échelle plus large, c’est toute la zone frontalière entre les Régions bruxelloise et flamande qui est appelée à changer de physionomie d’ici peu et à voir pousser les projets de reconversion, en majorité en logements abordables. Il y a un an à peine, c’est la SLRB qui rachetait en futur état d’achèvement le Jules, une nouvel ensemble qui verra le jour d’ici 2025 à hauteur du n° 142 de la même avenue suite à la reconversion (sans démolition du gros oeuvre) par le promoteur flamand Ciril (Democo) d’un immeuble de bureaux en logements. Et bientôt, c’est le vaste domaine militaire voisin qui sera reconverti. A la demande conjointe des Régions bruxelloise et flamande, perspective.brussels planche depuis des années déjà sur la mutation de l’actuel site de la Défense nationale et des zones économiques situées entre la gare de Bordet et Evere en nouveaux quartiers urbains densifiés. De nouvelles formes d’habitat y prendront notamment place à l’horizon 2030.