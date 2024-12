Découvrez les biens les plus chers vendus en 2024 sur Immoweb

Avec plus de 500.000 visites quotidiennes et 150.000 annonces actives, la plateforme immobilière Immoweb révèle les biens les plus chers et les annonces les plus populaires de l’année 2024 par Région.

Au niveau national, les cinq biens les plus onéreux se trouvent en Flandre et à Bruxelles, la première place est occupée par une maison unifamiliale à Waregem. Sans surprise, les communes de Knokke-Heist et d’Uccle figurent également parmi ces biens les plus coûteux.

En Région Wallonne, une villa s’est vendue à Liège 6,5 millions d’euros, alors qu’un appartement à Pepinster atteint les 4 millions.

En Flandre, la station balnéaire de Knokke-Heist explose les records de vente. Un duplex d’un peu moins de 300 mètres carrés part à 6 millions d’euros. Les maisons s’y vendent aux alentours de 10-12 millions d’euros. Waregem – avec une maison à 16,5 millions et Kapellen s’immiscent dans le classement dominé par Knokke.

Les annonces les plus cliquées en 2024

Dans cette rétrospective, Immoweb dévoile également les trois annonces les plus consultées qu’il s’agisse d’appartement ou de maison, dans chaque région. Localisation, nombre de chambres, prix au m² : chaque détail est scruté avec précision pour offrir une analyse complète des préférences immobilières de l’année.