Country Garden officiellement en défaut de paiement

Une période de grâce, accordée pour le paiement d’un coupon sur une obligation, se terminait ce mercredi. Mais le paiement n’a visiblement pas été effectué. Une restructuration de la dette est donc à l’horizon.

Le promoteur chinois, endetté jusqu’au cou, a récemment annoncé qu’il ne serait pas en mesure de payer ses dettes. Chose promise, chose due : ce mercredi, le paiement d’un coupon de 15 millions de dollars sur une dette internationale n’a pas été effectué, alors que la période de grâce est arrivée à son terme.

Un créditeur affirme à Reuters qu’il n’a reçu aucun paiement. Aucune annonce de paiement n’est d’ailleurs parue. Country Garden, de son côté, réitère ce mercredi qu’il estime ne pas être en capacité de payer toutes ses dettes. Sans préciser cependant si la dette arrivée à échéance ce mercredi n’avait en effet pas été payée.

Et maintenant ?

Un tel défaut de paiement déclenche normalement une sorte d’effet boule de neige. D’autres dettes sont automatiquement mises en défaut de paiement, comme le prévoient les contrats standard, rappelle Reuters. La dette internationale du promoteur pèse d’ailleurs environ 11 milliards de dollars.

Mais qui dit défaut de paiement, ne dit pas nécessairement faillite. Ce non-paiement, et les autres qui devraient en résulter, devraient surtout amener un plan de restructuration de la dette. Dans son annonce de ce mercredi, Country Garden indiquait espérer trouver une solution « holistique ».

Une telle réorganisation n’est cependant jamais une très bonne nouvelle pour les investisseurs : elles sont souvent synonymes de pertes. C’était notamment le cas pour les créditeurs d’Evergrande, autre promoteur chinois lourdement endetté.

PIB chinois

Mais plus largement, c’est un mauvais signe pour l’économie chinoise. Si Country Graden est à court de liquidités, c’est que le secteur immobilier est malade. Dans un climat de méfiance, les ventes et les prix des biens sont en chute. Ce qui crée un cercle vicieux : faute de fonds, les promoteurs ne peuvent pas terminer leurs projets ou en construire de nouveaux, et les clients deviennent encore plus méfiants, et vice versa. La situation dure depuis plus de deux ans maintenant. Même la fin du confinement et des mesures politiques comme des baisses des taux d’intérêt n’ont pas inversé la tendance.

Or, l’immobilier représente environ un quart du PIB chinois. La machine économique de l’Empire du Milieu se retrouve donc au ralenti. Mais d’autres piliers du PIB, comme la production et l’export, souffrent aussi (de la baisse de la demande mondiale et intérieure).