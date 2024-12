Côte belge: la hausse des prix de l’immobilier ralentit

Maisons et appartements continuent de s’enchérir en Flandre-Occidentale, mais à un rythme plus modéré que ces dernières années.

Il y a la côte, le nord-est et le reste… Le marché immobilier de la province de Flandre-Occidentale est toujours tiré vers le haut par les communes côtières et voisines. Knokke et Coxyde sont les plus onéreuses, suivies par Le Coq et sa commune attenante Jabbeke.

Vleteren, Poperinge et Menin, situées nettement plus au sud de le province, sont les moins chères. Cette dernière, lanterne rouge, affiche en moyenne des maisons au prix de 274.045 euros.

Bien en-deçà des prix moyens au niveau provincial, soit 408.235 euros pour une maison, en hausse de 1,1% sur le 3e trimestre. Le prix moyen d’un appartement ouest-flandrien s’affiche lui à 266.700 euros, + 2,4% sur le 3e trimestre.

A la côte

Sans surprise, c’est Knokke qui décroche – haut la main- la palme avec un prix moyen de 745.575 euros pour une maison et de 620.691 euros pour un appartement. Loin derrière, Coxyde décroche la deuxième place : 525.918 euros pour une maison et 374.320 euros pour un appartement. On passe sous les 500.000 euros pour une bâtisse au Coq (467.000 euros) qui prend la dernière place du top 3. Un appartement s’y vend en moyenne à 328.855 euros.

Les communes côtières les plus abordables restent celles d’Ostende (356.465 euros et 277.080 euros) et de Bredene (374.141 euros et 267.019 euros), commune où les prix ont fortement augmenté sur le 3e trimestre de l’année, soit une hausse de 7,7%. A Zuienkerke aussi, voisine du Coq et de Blankenberge, les prix ont fortement progressé, soit une hausse trimestrielle de 9% à 436.330 euros pour une maison.