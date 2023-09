Collectible.house: le luxe de l’hôtel, l’intimité d’une maison

Collectible.house entend mettre sur pied une collection de demeures privées atypiques associant location saisonnière et services hôteliers de haute volée. Ce nouveau fonds belge d’investissement immobilier va se déployer dans un premier temps à Sancerre, Deauville et Aix-en-Provence. Cinquante millions d’euros d’investissement sont prévus.

Douze mois après la fin de son aventure chez Sotheby’s Int. Realty, l’ancien patron emblématique de la branche belge du réseau immobilier de luxe revient sur le devant de la scène. David Chicard lance Collectible.house, un fonds d’investissement immobilier dédié au tourisme. Il vise à proposer à la location des résidences haut de gamme situées dans des lieux atypiques.

L’idée est de mêler le luxe d’un hôtel à l’intimité offerte par une maison privée. Une combinaison qui serait peu rencontrée sur le marché actuel et où la demande serait élevée, la plupart des belles maisons étant actuellement louées par l’intermédiaire d’agences. Seuls Iconic.house pourraient être considéré comme des concurrents. Mais les Français s’attaquent davantage au marché de l’ultra luxe.

David Chicard © PG

“Ce concept n’est pas sorti de nulle part, explique David Chicard (42 ans), CEO de Collectible.house. Il est le fruit de mes multiples expériences chez Sotheby’s. L’expérience locative via les agences est le plus souvent décevante. Nous avons alors eu l’idée de proposer directement en location nos propres maisons avec un niveau de prestations et d’équipements équivalent à celui d’un hôtel haut de gamme. »

Nous estimons qu’il y a une vraie demande pour séjourner dans des lieux exceptionnels lors de ses vacances tout en éludant la plupart des tracas du quotidien sans toutefois passer par la formule hôtel. Les moments privilégiés entre amis ou en famille sont tellement rares qu’il serait regrettable qu’ils ne soient pas parfaits. C’est dans cette optique qu’est né ce projet.”

Un rendement de 4 à 10%

Quinze millions sont nécessaires pour assurer la mise en place de la première phase de Collectible.house. La moitié du chemin a déjà été parcourue: 500.000 euros en fonds propres, 3 millions via un emprunt bancaire et 2,5 millions via l’apport de deux investisseurs privés (une famille anversoise et une famille française). “Quatre autres familles belges sont prêtes à investir dans le projet, de quoi arriver aux 7 millions visés par cette levée de fonds. Les banques seront ensuite sollicitées. Je n’ai donc pas d’inquiétude sur la faculté à boucler ce financement.”

Cette première étape s’étend sur trois ans. Dans un second temps, d’ici cinq ans, l’objectif est de lever et d’investir 50 millions d’euros. Les rendements annoncés aux investisseurs vont de 4 à 10% brut, selon les régions. L’objectif est de mettre la main sur une série de demeures pour constituer, d’ici cinq ans, un portefeuille d’une vingtaine de propriétés atypiques réparties dans trois à cinq localisations. Dont, pour débuter, Sancerre (Loire), Aix-en-Provence et Deauville (Normandie). “Trois destinations ‘coups de cœur’ qui nous semblent évidentes”, sourit celui qui est originaire de France. La première a été acquise il y a trois mois, un peu par hasard, lors d’un déplacement entre amis dans la région.

“Lors d’une visite du château de Sancerre, je me suis renseigné sur la situation du bien. Les propriétaires avaient l’intention de le mettre bientôt en vente. J’y ai vu une formidable opportunité de débuter cette nouvelle aventure, même si c’était quelques mois plus tôt que prévu. Mais je suis tombé amoureux du château et de la région, même si celle-ci est méconnue sur le plan touristique malgré le fait qu’elle attire plus de 300.000 visiteurs par an via ses vignobles. Nous allons entièrement rénover le château et les deux autres bâtiments. Les jardins seront ouverts au public pendant la durée des travaux et ce, pour la première fois depuis le 11e siècle. Sancerre sera en quelque sorte le laboratoire de notre concept.”

Collection d’art

Car l’idée n’est pas d’éparpiller les demeures aux quatre coins de la France mais bien, dans chacune des trois implantations, de créer des ensembles de maisons (de quatre à cinq chambres chacune) situés à proximité les unes des autres. Avec, en leur centre, une table d’hôtes, des espaces de séminaires et un restaurant gastronomique. Soit une collection de résidences pouvant héberger des particuliers dans le cadre de leurs vacances, des séminaires ou d’autres événements mémorables. L’ambition de croissance est en tout cas mesurée: posséder d’ici trois ans deux à trois maisons dans chaque ville, une vingtaine au total dans une ou deux zones supplémentaires d’ici cinq ans, et une centaine d’ici dix ans.

« Nous voulons vraiment créer des lieux exceptionnels. »

“Nous voulons vraiment créer des lieux exceptionnels, tant par leur architecture, leur cachet patrimonial et leur décoration. On y retrouvera des aménagements artistiques (mobilier de collection, œuvres d’art signées par des artistes, etc.). La décoration sera soignée, les extérieurs cosy, avec des équipements haut de gamme. Un maître des lieux sera présent dans chaque ville et orchestrera services et conseils avec un aréopage de prestataires locaux. Il sera prêt à répondre à toutes les envies. Que ce soit pour une balade en VTT, un dîner exclusif ou encore des dégustations. Il restera sur place et sera dédié au bon fonctionnement des lieux.”

De 5.000 à 15.000 euros la semaine

Le Château de Sancerre sera la rampe de lancement du projet. Il devrait ouvrir ses portes début 2025. Après sa rénovation, on y retrouvera 16 chambres. L’idée est d’ouvrir des propriétés à Deauville et Aix-en-Provence dans le même horizon. “Mais pour l’heure les prix du marché de la seconde résidence sont 15 à 20% trop élevés en France, commente David Chicard. Les propriétaires n’ont pas encore réalisé que les prix post-covid ne sont plus conformes à la réalité. Le marché a commencé ces derniers mois un ajustement des prix, comme nous pouvons le constater dans les annonces immobilières. Les années 2024 et 2025 devraient être propices aux acquisitions.”

David Chicard s’est entouré d’une équipe de spécialistes pour concrétiser ses ambitions. On y retrouve notamment des architectes, un architecte d’intérieur (Jérôme Lescrenier), un responsable artistique (Stanislas de Poucques), des paysagistes (Stefan Morael) ou encore une responsable hôtelière (Eline Janssen). “Nous voulons fournir une série de services mais ce ne sera pas un hôtel. Ce sera du para-hôtelier haut de gamme sans être de luxe. Les locations oscilleront de 5.000 à 15.000 euros la semaine par maison. Pour des lieux uniques assortis de services personnalisés, nous estimons que cela peut séduire un public important de clients et d’investisseurs.”