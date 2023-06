Cofinimmo vend ses murs et déménage

Cofinimmo a enfin bouclé la vente de l’immeuble de bureaux Woluwe 58 et déménagera en 2024 au n°270 de l’avenue de Tervueren voisine.

Cofinimmo poursuit activement sa vente d’actifs par appartement. Rien que ce mois de juin, après les immeubles de bureaux Science 41 et Brand Withlock 87-93, c’est cette fois le Woluwe 58 qui est officiellement sorti du portefeuille et revendu pour 12 millions d’euros au promoteur Urbicoon, qui le redéveloppera.

L’immeuble de bureaux, vieux de quasi 40 ans (1986), est le siège de la SIR belge depuis plus de 20 ans. Il compte environ 3.900 m2 et fera place, comme ses voisins, à un projet de reconversion en appartements de standing dessiné par MDW Architecture et pour lequel les demandes de permis nécessaires ont été introduites dès décembre 2021 par le vendeur.

L’ex-siège de Cofinimmo reconverti en immeuble à appartements selon les plans de MDW Architecture. © MDW Architecture

Ces permis, exécutoires et purgés de tout recours, ont entretemps été obtenus début 2023 et ont permis de faire gonfler le prix de vente.

Les équipes de Cofinimmo devraient pour leur part déménager au deuxième trimestre 2024 au 270 de l’avenue de Tervueren voisine, dans un immeuble dont le SIR est également propriétaire, et qui a fait l’objet d’une rénovation importante en 2013.

Le cumul des désinvestissements déjà réalisés durant l’année en cours et de ceux dont le closing est prévu d’ici à la fin de l’exercice dépasse désormais 190 millions d’euros.