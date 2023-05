Cofinimmo vend le Loi 57 à Alidès

La SIR belge Cofinimmo poursuit sa stratégie de rééquilibrage de son portefeuille immobilier. Elle vient conclure la cession par emphytéose de l’immeuble de bureaux Loi 57 à Alidès.

L’acte authentique relatif à la concession d’une emphytéose de 99 ans portant sur l’immeuble de bureaux sis rue de la Loi 57 à Bruxelles est signé : la société immobilière réglementée a confirmé l’opération ce matin avant ouverture de Bourse. Le promoteur immobilier gantois Alidès, très proactif dans le quartier européen, va donc pouvoir prochainement lancer un projet de rénovation sur le bien cédé.

Le canon négocié avec l’emphytéote par l’entremise de son CEO, Rikkert Leeman, s’élève à environ 36 millions d’euros. Selon Cofinimmo, ce montant est en ligne avec la dernière juste valeur listée au portefeuille fin mars dernier.

L’immeuble de bureaux concerné date de 2001 et offre une superficie bâtie de quelque 10.000 m2 qui sera sans doute rapidement repensée et reconvertie par Alidès, désormais coutumier de ce genre d’opération dans le quartier, avec un succès qui commence à faire des jaloux.

Cofinimmo toujours à la vente

Depuis début 2023, le cumul des désinvestissements déjà réalisés et de ceux ayant fait l’objet d’une signature engageante dont le closing est prévu avant la fin de l’exercice en cours s’élève désormais à quelque 160 millions d’euros.

Selon Jean-Pierre Hanin, le CEO de Cofinimmo, l’opération du jour scelle « la poursuite de la stratégie ESG et de rééquilibrage global du portefeuille existant en démontrant la capacité de Cofinimmo à réaliser des arbitrages d’actifs ».

Mais pour certains observateurs, cette mise à l’étalage rapide d’un nombre croissant d’actifs sur le segment des bureaux pourrait également laisser augurer une opération stratégique plus importante, certains allant jusqu’à évoquer la possibilité d’une revente globale du portefeuille sur le modèle du scénario récemment mis en place chez Befimmo, sorti de Bourse début 2023. «Depuis quelques mois, on est en train d’habiller la mariée de manière à la rendre bien plus séduisante. Reste à voir pourquoi et pour qui…», commente un observateur aguerri.

Une explication plus réaliste pourrait être que la SIR veut simplement poursuivre la croissance relative de son portefeuille en immobilier de santé, actuellement voisine de 72%, et atteindre le plancher des 80%.

Du côté du principal intéressé, on se borne pour l’instant à répondre que «Cofinimmo a depuis fin 2021 filialisé sa division bureau au sein de Cofinimmo Offices SA dans le but de trouver un partenaire pour ce portefeuille de bureaux, mais le déclenchement de la guerre en Ukraine et l’évolution des conditions macro-économiques font que le contexte n’est pour l’instant pas vraiment propice à ce genre de partenariat». Et on ajoute vouloir poursuivre de manière sélective les désinvestissements jugés non stratégiques, principalement dans le secteur des bureaux, «pour financer la croissance en soins de santé, conserver un taux d’endettement stable et préserver l’équilibre de son bilan», sans plus.